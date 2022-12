La firma del protocollo d’Intesa Coldiretti/Fitetrec

Bologna, 9 dicembre 2022 – Il Villaggio Coldiretti a Palermo, lo scorso weekend ha ospitato gli innumerevoli stand che hanno tappezzato Piazza Politeama e le strade limitrofe, per offrire il meglio della capacità produttiva agricolo –gastronomica del nostro paese. Gli stand sono stati visitati da una vera folla di palermitani e sono stati molto gettonati anche quelli dedicati ad asini, muli e cavalli siciliani.

Per ciò che concerne il mondo equestre, durante la manifestazione il momento più salliente è stato quello della firma del protocollo d’intesa fra Campagna Amica, Terranostra e Fitetrec Ante per formare una rete nazionale fra aziende agricole, agriturismi e specialisti dell’equiturismo.

Coldiretti e Fitetrec Ante hanno già collaborato nel passato in diverse manifestazioni equi turistiche, come i “Crocevia” di Pistoia e Lucca, i “Cavalcando i cammini”, l’equiraduno del GranSasso e hanno deciso di far fronte comune per “molto di più”con questo accordo firmato a Palermo dal Direttore di Campagna Amica Carmelo Troccoli, il presidente di Terranostra Diego Scaramuzza e il Presidente di Fitetrec Ante Franco Amadio.

I relatori del convegno che ha preceduto la firma del documento al Villaggio della Coldiretti hanno delineato gli obbiettivi dell’iniziativa. Il principale è quello di far in modo che il “turismo lento” entri sempre più nell’ambito di una indispensabile multifunzionalità dell’impresa agricola. In quest’ottica, Agriturismi e Aziende agricole potranno svolgere attività anche in ambito equestre non agonistico, dotandosi di quegli strumenti tecnici, amministrativi e assicurativi che permettano loro di offrire servizi validi nei campi dell’equiturismo e dell’avviamento all’equitazione.

Saranno così di grande importanza le sinergie che sorgeranno fra centri equestri Fitetrec, Aziende Agricole e Agriturismi per operare nel proprio territorio offrendo escursioni ed itinerari equituristici anche “costruiti” insieme o in stretta collaborazione come reciproci fornitori di servizi.

Il portale web, sul quale Campagna Amica sta lavorando in collaborazione con ENIT, sarà lo strumento essenziale e decisivo per far conoscere strutture, servizi e territori all’utilizzatore finale.

Il presidente Fitetrec Ante Franco Amodio ha ribadito quanto sia essenziale che «Ognuno deve fare il suo mestiere per fare diventare il cavallo, specialmente se di razze di provenienza territoriale, uno strumento importante per lo sviluppo del proprio territorio in chiave turistica sostenibile. I Centri equestri potranno trovare nelle strutture associate di Campagna Amica, servizi di accoglienza e di ristorazione certificati e, viceversa, le Aziende e gli Agriturismi utilizzare o acquisire competenze tecniche, anch’esse certificate, per essere in grado di offrire fra i loro servizi il cavallo per scoprire il territorio».

Amadio ha anche anticipato, in anteprima, la notizia che nel 2023 la collaborazione fra i firmatari dell’accordo sfocerà in un grande evento nazionale: «Abbiamo cambiato il format del nostro raduno nazionale. Il prossimo anno, sotto il brand “Italia a Cavallo”, si svolgerà contemporaneamente un raduno nazionale Fitretec in ognuna di tutte le regioni italiane. Io parteciperò personalmente a quello che si terrà in Sicilia, una ulteriore dimostrazione della mia vicinanza a questa regione, così “equestre”».

Testo e foto di Franco Barbagallo