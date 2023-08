Messina: Rocca di Capri Leone e il suo Gran Galà equestre

Messina, 29 agosto 2023 – Sicilia è terra di cavalli, si sa: da secoli, per non dire millenni.

E anche a Rocca di Capri Leone, in provincia di Messina, la gente sa apprezzare sempre tantissimo tutto quello che è legato al mondo equestre: come il Gran Galà che si terrà nel suo Parco Sub Urbano il 2 di settembre prossimo.

Ce lo racconta bene Ivan Carcione, che con l’amico Giuseppe Conti 7 anni fa ha scommesso sul successo di questa iniziativa.

“Anche se non tutti conoscono in prima persona i cavalli, da noi tutti li apprezzano quando li vedono arrivare belli, ben presentati, al centro di uno spettacolo che strappa gli applausi dalle mani” ci spiega Carcione.

“Per noi è un grande sforzo organizzativo: siamo un paese di 4.000 anime, questo evento è anche l’occasione per valorizzare un parco che è il nostro fiore all’occhiello e per tre giorni diventa il salotto buono della comunità”.

Come vi è venuta l’idea di organizzare il Gran Galà?

“Noi siamo un po’ innamorati del lavoro di alta scuola, di tutto quello che è spettacolo equestre: ne abbiamo visti un po’ dappertutto, in tutta Europa allora ci siamo detti che anche da noi sarebbero stati apprezzati. Certamente il Covid e l’avvicendarsi delle divere amministrazioni comunali un po’ ci ha reso difficile le cose: ma quest’anno torniamo alla grande, con un programma molto ricco di artisti importanti”.

Chi ci sarà?

“In primis Bartolo Messina, un amico che seguiamo da anni e che siamo andati ad applaudire anche in Germani più volte con i suoi Aragonas. Poi Francesco Nobile, anche lui una stella di Cavalluna e quindi Carmelo Lo Cicero, Francesco Amato, Giuseppe Corviseri e Vera Lo Forti: li presenterà Antonio Latteri”.

Secondo lei cos’è che piace del Gran Galà ai suoi concittadini?

“Ma basta guardare quando passa un cavallo, qualsiasi cavallo magari con un ragazzo che se ne va a fare una passeggiata: anche i bambini ne sono attratti, escono di casa e lo salutano. Se poi c’è uno spettacolo vero, di alta scuola è tutto più magico: i bambini lo prendono come un mondo da scoprire, e anche i grandi si lasciano affascinare esattamente come i più piccoli”.

Il Gran Galà equestre al parco sub-urbano della Rocca di Capri Leone è organizzato da Ippo Nebros, il cui presidente è Calogero Vieni, all’interno della manifestazione Nebrodi Cavalli.

Tre giornate dedicate al mondo equestre: con dimostrazioni di mascalcia, Pony Games, sfilate con carrozze e gimkana a cavallo sotto l’egida di Sistema Nebrodi Ospitalità Diffusa.