Uno spettacolo di storia al Circo Massimo: dove sono tornati i cavalli

Roma, 13 settembre 2021 – I cavalli sono tornati dove non erano più da secoli, anzi: da quasi 2.000 anni.

Al Circo Massimo per la precisione, dove grazie a Jan Tops e al cambio di campo romano del Longines Global Champions Tour i cavalli hanno ripreso possesso di un loro antico luogo.

E dove giovedì 16 settembre alle ore 21 si terrà lo spettacolo equestre ‘Roma, tra mito, storia e leggenda‘.

Dopo le edizioni capitoline svolte al Foro dei Marmi, infatti, il patron olandese del Global ha avuto l’idea di portare lo show jumping esattamente nel luogo dove si tenevano le corse delle quadrighe dell’antichità.

Ed è proprio l’eterno rapporto tra uomini e cavalli ad essere al centro dello spettacolo equestre che arricchisce l’agenda sportiva della seconda settimana consecutiva del LGCT di Roma.

Powered by Fieracavalli, presentato e diretto da Riccardo Di Giovanni questo show sarà l’ambasciatore della tradizione equestre italiana agli occhi del mondo internazionale.

Una emozione in più, oltre a quella che proveranno sapendo di respirare e galoppare in uno spazio così speciale.

Sulla pista scenderanno a esibirsi Roberto Concezzi, Andrea Giovannini e Umberto Paradisi, Filippo Nassi, Gianluca Coppetta.

La compagnia di danza Siyanda, Mario de Carolis, Loretta Minollini, ancora Concezzi e Rocon Show.

E infine un racconto in sella dedicato alla Divina Commedia.

Protagonisti le associazioni Cavalieri e Allevatori del cavallo Tolfetano di Cottanello e Cavalieri di Maremma.

Alessandro Volpi, Nevio Prugnoli e i loro compagni con i danzatori del gruppo Siyanda vi accompagneranno in una lettura molto speciale dell’opera di Dante Alighieri.

Un po’ come fece Virgilio nella fantasia di Dante, che lo scelse come guida per il suo viaggio letterario.

E una volta di più abbiamo la conferma che, seguendo i cavalli, si arriva dappertutto.

Sì: anche anche partendo dal Circo Massimo per andare dentro la storia. il mito e la leggenda.

Nota bene: lo spettacolo è gratuito ma si accede secondo le norme anti-Covid: per assistervi è necessario avere il Green Pass e prenotare il posto dalla biglietteria on-line, qui