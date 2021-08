Italian Champions Tour: ad Atina arriva la conferma di Sch Jumping Team

Dalla Lombardia al Lazio, da Gorla ad Atina per il secondo appuntamento con la Coppa Italia targata Italian Champions Tour e la seconda delle 7 tappe qualificanti al Final Event powered by Fieracavalli, in programma a Verona dal 4 al 6 novembre durante la Longines FEI World Cup. Primo posto per Sch Jumping Team con la conferma di Sveva Smiroldo (Carioca) e Nicolò Russello (Gentleman) davanti a Guldenboom, squadra seconda classificata grazie alla magnifica prestazione di Ignace Philips De Vuyst (Lancetti Van ́t Zorgvliet) vincitore della categoria a titolo individuale. Al terzo posto posto, con 8 penalità complessive, Cavalleria Toscana Rg Team di Matteo Giunti che ha schierato per l’occasione il tandem composto dai fratelli Luca e Simone Coata.

Nella 120 trionfo a tinte rosa per Gianluca Gregorio Quondam e il suo Regno Verde Narni Jumping Team (Evelina Bertoli/Quick Joe – Mariangela Datena/Dilia) davanti a Team U.20 Scuderia 1918 Kep Italia (Mattia Passacandili/Neno – Daniele Borgni/Joxanne) e Cavalleria Toscana Rg Team (Gualtiero Nepi/Con Top – Giacomo Zito/Minerva del Colle dell’Amore).

A titolo individuale, vincitore della categoria il binomio composto da Gualtiero Nepi e Con Top (Cavalleria Toscana Rg Team) grazie al netto più veloce davanti ad Alberto Graziani (Goldspan) ed Evelina Bertoli (Regno Verde Narni Jumping Team).

Prossima tappa, la terza della Coppa Italia targata Italian Champions Tour, ad Arezzo dal 20 al 22 agosto.