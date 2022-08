Mondiali Herning: Salto ostacoli. Oltre De Luca anche Garofalo parteciperà alla finale individuale

Saranno due i cavalieri italiani in campo domani a titolo individuale nell’atto conclusivo del Campionato del Mondo

Antonio Garofalo e Conquestador prenderanno parte alla finale individuale del Campionato del Mondo di salto ostacoli domani, domenica 14 agosto alle ore 14 sul campo dello Statteri Ask Stadium di Herning in Danimarca. Il cavaliere italiano, 30° dopo la prova di ieri (14.92), è infatti rientrato nella rosa dei migliori 25 dopo il ritiro di alcuni binomi, che lo precedevano in classifica.

Saranno, quindi, due i cavalieri italiani impegnati nella finale dei top 25. Il 1° aviere Lorenzo De Luca in sella a F One Usa (10.98), infatti, aveva ottenuto l’accesso grazie allo splendido percorso netto (con 2 penalità per il tempo realizzato nella notturna di ieri). Alle 17.30 di oggi si svolgerà la seconda horse inspection che determinerà l’ordine di partenza definitivo della finale.

Dopo la prima manche della gara di domani, la finalissima per l’assegnazione delle medaglie (seconda manche) sarà riservata ai migliori 12 binomi del primo giro.

(Nella foto © FISE/Stefano Secchi: Antonio Garofalo su Conquestador)