Top Ambassador Tour, disputate oggi le finali

Le premiazioni effettuate nella suggestiva cornice dello spettacolare campo in erba

Nel panorama delle gare nazionali di Piazza di Siena, in svolgimento in contemporanea al prestigioso CSIO – Roma, si è svolta oggi, sabato 29 maggio, le finali del Top Ambassador Gold, Silver e Bronze Tour, disputate sul campo del Galoppatoio. Emozionanti e suggestive le premiazioni effettuate nello spettacolare scenario dell’ovale del campo in erba.

Nel Gold Tour, categoria C125, la vittoria è andata ad Alberto Graziani (Toscana) su Indor GP (foto in alto). Secondo posto per Simona Donolato (Veneto) su Gracchus DM e terzo per Vanessa Battistelli (Piemonte) su Albana Di Ribano.

Nel Medium Tour, categoria C115, troviamo al primo posto Laura Bertoni (Emilia Romagna) su Bandero Di Villagana (foto al centro). Piazza d’onore per Marco Toniutti (Lombardia) su Cupido VII e terzo posto per Tiziano Barea (Lombardia) su Captain Beefheart MVDL.

I migliori dello Small Tour, categoria B100, sono stati Agnese D’Alessandro (Lombardia) su Duka’s Vicenta (foto in basso), seconda Christine Cinelli (Lombardia) su India GP e terzo Andrea Bernardini (Lazio) su Morfeo Baio.

foto © Sasso Fotografie