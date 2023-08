A Cesena l’ultima semifinale del Superfrustino

Bologna, lunedì 7 agosto 2023 – Dieci attori del trotto italiano scenderanno in pista al Savio con l’ambizione e la grinta giusta per regalare spettacolo, a partire dai fratelli Gallo, Filippo e Vincenzo, più che mai protagonisti dell’ippica campana e da anni ai vertici anche delle classifiche nazionali. Per Giuseppe De Filippis la vetrina romagnola è il giusto riconoscimento di una carriera iniziata negli ippodromi pugliesi, proseguita nelle Marche e che ha nel campioncino Back On Top l’apice agonistico. La Campania è terra prolifica e nel trotto ha da sempre proposto nomi ricchi talento come Gennaro Amitrano, mentre dalla Sicilia Manuel Pistone è assurto alla notorietà grazie a partnership di successo, dapprima con Andrea Sarzetto poi con il team Gocciadoro ed ora con il fratello Giuseppe, diventando catch richiesto e interprete del campione di casa Atik Dl e di Dolce Viky, uno dei migliori indigeni delle nuove leve e terzo classificato del Derby 2022. La storia del trotto moderno riserva una pagina speciale per Roberto Vecchione, classe 1963 e una suite di vittorie che rende la sua carriera leggendaria, come i cavalli che ha interpretato, Zacon Gio, Bleff Dipa, Nesta Effe, giusto per citare i nomi più altisonanti. Il giovane Simone Mollo rappresenta il futuro, figlio d’arte e collaboratore di un trainer moderno, innovativo e visionario come Marco Smorgon dal quale ha appreso l’arte dell’allenamento e una visione a 360 gradi del trotto. Mani eccellenti per Sandro Miraglia che arriva alla semifinale del torneo in qualità di vincitore dell’Hakan Wallner Memorial, disputato sulla pista del Savio ad inizio luglio e che da qualche stagione si è ritagliato un posto di rilievo tra i professionisti attivi nella Regione Emilia-Romagna. Ferdinando Pisacane arriva in Romagna da Palmanova per rinverdire i fasti della scuola giuliana, suoi i successi classici alle redini di Omas Np e Dilva Jet. Altra leggenda del trotto italiano è Lorenzo Baldi, l’erede del grande Giancarlo, vanta successi in tutte le più importanti manifestazioni italiane ma è anche driver dalla caratura internazionale avendo corso e vinto negli Stati Uniti, in Francia e Scandinavia, i suoi cavalli simbolo sono tanti da Indro Park a Lancaster Om, passando per Yourworstnightmare, Probing, Nicholson Park, Gruccione Jet, Newyork Newyork, senza dimenticare che anche in questa stagione 2023, ha presentato puledri molto promettenti, forgiati con maestria e talento.

UNO SGUARDO ALLE CORSE – Sono cinque le prove combattute e ben frequentate valide per il punteggio nel Torneo, con Esteban e Lorenzo Baldi ad inseguire la vittoria su Essenza Grif e Roberto Vecchione nella seconda corsa “Premio Bucciato Romagnolo”. Prosieguo con gli anziani nel “Premio Ricotta Fiocco di Latte” e progetti di fuga per Zerouno Mmg e Manuel Pistone ma prospettive non trascurabili nella faretra del giovane Mollo grazie a Blackfire Horse, con le mani di Roberto Vecchione e Ferdinando Pisacane in grado di risvegliare i sopiti ardori di Cayman dei Greppi e Baciata dei Font. Alla sfida successiva “Premio Gelato di Romagna”, scena per i cadetti e grande equilibrio con Dai Kronos, Daiquiri Fi e Dagranit Dipa. Giravolta decisiva alla quinta corsa “Premio Squacquerone di Romagna”, dove nastri e doppio chilometro saranno arbitri inflessibili per sancire il pronostico affidato a Vamos Op con Simone Mollo, Eclair Magic affidato a Manuel Pistone e Ufo Gius Sm interpretato da Giuseppe De Filippis. La prova dal maggior tasso tecnico “Premio Centrale del Latte di Cesena”, rappresenta il miglio che tradizionalmente elegge il vincitore di tappa e che nel frangente può premiare la velocità iniziale di Bwt Echo, finnico di casa Pistone, la classe di Back On Top con il suo trainer Giuseppe De Filippis e la potenza di Volnik du Kras, tornato ai livelli di un tempo grazie al prezioso lavoro di Lorenzo Baldi.

