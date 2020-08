All’ippodromo Snai Sesana al via con i “Classici”

Montecatini Terme, 5 agosto 2020

All’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme sarà un agosto speciale e diverso dalle precedenti edizioni. Oltre ai tre appuntamenti ippici, i cosiddetti “classici”, imperdibili non solo per gli amanti del trotto. Da più di mezzo secolo l’estate del trotto montecatinese non solo rappresenta uno dei più importanti avvenimenti sportivi, ma anche un imperdibile evento mondano per tutta la città, l’area della Valdinievole e per la regione Toscana.

A partire da sabato 8 agosto, cancelli aperti dalle ore 18:30, con il Gran Premio Società Terme “Memorial Vivaldo Baldi”, un’edizione con due prove distintesi a per cavalli maschi sia per femmine. È una prova storica del calendario montecatinese affidata a puledri di tre anni sulla distanza del doppio chilometro. Una “classica” di grande importanza ed interesse perché seleziona i cavalli con ambizioni importanti e costituisce una tappa di rilievo nel percorso di preparazione al Derby anche perché, con il passare delle edizioni, ha rappresentato sempre di più un trampolino di lancio per le grandi sfide classiche d’autunno.

Pochi giorni dopo, giovedì 13 agosto, si terranno due delle corse più amate dal pubblico: la Corsa delle Pariglie e il Trotto Montato. La prima è una specialità che affascina ed attira molti curiosi. Sotto i riflettori del circuito montecatinese ogni driver guiderà una coppia di cavalli. Una sfida che si basa sull’affiatamento non solo dei due trottatori, ma anche sulle capacità del guidatore di coordinare l’andatura dei cavalli mantenendo un perfetto sincrono di corsa. Un vanto per l’impianto del trotto di Montecatini Terme che si conferma l’unica pista al mondo ad ospitare una competizione di questo genere. Il Trotto Montato, invece, genera da parte del pubblico del Sesana grande curiosità. La prova vede un fantino far correre il cavallo con l’andatura da trotto suscitando agli spettatori sorpresa ed emozioni uniche.

E poi si arriva a sabato 15 agosto, serata clou di tutta la stagione del trotto al Sesana, con un programma di corse che vede il suo culmine nel Gran Premio Città di Montecatini giunto alla sua 68^ edizione. Questa prova, preceduta da due batterie che selezionano i partecipanti alla corsa finale nonché prova di chiusura della serata, rappresenta una corsa di alto profilo tecnico per gli appassionati e di grandi emozioni ed interesse per i curiosi. Nello stesso programma della serata è di scena il Criterium Toscano “Trofeo Scuola del Cavallo Trottatore by Wave”; il Criterium è una prova riservata alle speranze del trotto, i puledri di 2 anni, la leva 2018 è contraddistinta della lettera iniziale “C”.

GRAN PREMIO SOCIETÀ TERME–ALBO D’ORO

2019 –ARGENTO VIVO –M.MINOPOLI jr

2018 -ZIGOLO DE BUTY–A.BAVERESI

2017 –VON WISE AS –A.GOCCIADORO

2016-UMBERTINO GRIF–A.GOCCIARONO

2015-TIMONE EK–FED.ESPOSITO

2014-STANKOVIC OK–E.BELLEI

2013-RE ITALIANO UR–E.BELLEI

2012-PITANGO JET-R. VECCHIONE

2011-OPAL BROWN-FED.ESPOSITO

2010-NANDO FONT-R.VECCHIONE

2009-MARLON BY PASS-S.MOLLO

2008-LIGHT KRONOS-A. GUZZINATI

CORSA DELLE PARIGLIE -ALBO D’ORO

2019 -TWILIGHT LUX/TATANKA OP-R. Pezzatini

2018 -TURBO CAPAR/SAMA JET -S. Capenti

2017 -ORGOGLIOSA OP/RAINBOW AS -A. Velotti

2016 -SOPHIAZ/SIRENA DEL SILE -G. Casillo

2015 -PARIDE/POSEIDON BAR -G. Lombardo jr

2014 -GOLERID DEI NANDO/ORTENSIA GUAL -E. Bellei

2013 -GOLERID DEI NANDO/ORTENSIA GUAL -E. Bellei

2012 -NEVER BI/NADINE BI -S. Capenti

2011 -ILE DEI GREPPI/LAGUNA DE BAY -S. Capenti

2010 -LUXOR DEI GREPPI/LAGUNA DE BAY -E. Baldi

2009 -INSIDA/FREMINGTON PAS -S. Orlandi jr

2008 -FREMINGTON PAS/CLOONEY OM -S. Capenti

ALBO D’ORO GRAN PREMIO CITTA’ DI MONTECATINI

2019 -ARAZI BOKO – Gocciadoro

2018 -URAGANO TREBI’ -Vecchione

2017 -TIMONE EK -Bellei

2016 -RINGOSTARR TREB -Vecchione

2015 -ORSIA -Di Nardo

2014 -MACK GRACE SM -Andreghetti

2013 -MACK GRACE SM -Andreghetti

2012 -MACK GRACE SM -Andreghetti

2011 -MACK GRACE SM -Bellei

2010 -OPAL VIKING -Andreghetti

2009 -IRINA – GP Minnucci

2008 -GHIACCIO DEL NORD -Bellei