Il trotto in notturna a Cesena, lo spettacolo continua

Cesena, lunedì 6 luglio 2020 – Difficile il pronostico nella prova per anziani, in sei dietro le ali della macchina, con l’ospite campana Tursiope Jet da seguire attentamente, Vincenzo D’Alessandro la presenta con fiducia dopo due successi in sequenza realizzati sulla pista di Agnano. L’allieva di D’Alessandro troverà sulla sua strada partitori provetti del livello di Tale Inno, Veantur e Tarantella Jet, mentre il professionale Ultras Grif, uno dei beniamini della piazza, darà il meglio nelle fasi conclusive facendo valere forma al top ed il completo repertorio agonistico che lo contraddistingue. Grande equilibrio anche nella sfida riservata alla leva 2016, con otto binomi al via dal primo nastro ed il solo Azteco Dei Greppi al secondo schieramento, quest’ultimo, vero stacanovista di casa Del Rosso, sembra di fronte ad un compito complesso in virtù delle presenze dell’inviato lombardo Antoniano, proposta del team Baroncini/Andrea Farolfi, di Azimut Grif con Vecchione e di Avio D’Aghi, fondista in trasferta dalle Marche con “Nello” Gabor alle redini.

Il martedì accende la sua serata sin dal prologo, con i tre anni in vetrina ed il rosso verde di casa Biasuzzi ai vertici del pronostico grazie a Bomber Bi in versione Andreghetti e con Edwin Lagas in regia, mentre Bella degli Dei e Brivio D’Elite si candidano al ruolo di alternative. Alla seconda spazio ai gentlemen con Filippo Monti e Brenda Pisana in pole nelle scelte tecniche sulle coppie Bramante Jet/Ciccarelli e Benjamin Zs/Zaccherini. Anziani alla quarta corsa, altra prova all’insegna dei nastri e della distanza allungata, con lo specialista Orfeo Jet in fuga e Salvador Trio sulle sue tracce sin dalla giravolta, mentre Veronese, Uftedmar ma soprattutto Taylor Di Cuma, paiono in grado di recuperare la penalità. Alla quinta, eccellenti chance in ottica vittoria per Vaomar e piazzamenti ampiamente nelle corde degli ospiti stagionali Zenith Jet e Talent Bi, citati in ordine di preferenza. Si chiude nel segno di Ariah Pink e Gianvito D’Ambruoso, recenti vincitori a Bologna ed in grado di fornire pronta replica nonostante le minacciose presenze di della francese Grace Dei Veltri e di Allure Gso, atout di Vecchione e Maurizio Cheli.I prossimi appuntamenti al Savio sono per Venerdì 10 luglio ore 21 e sabato 11 con ilGran Premio Città di Cesena– Trofeo Romagna Iniziative- e il Gran Premio Augusto Calzolari – Città Di Cesena Filly

Fonte: Ufficio comunicazione e marketing

HippoGroup Cesenate S.p.A.