Ippica: “La Favorita” di Palermo ha una nuova gestione

Palermo, 17 dicembre 2019 – L’ippodromo di Palermo, dopo oltre due anni di stop, potrebbe finalmente riaprire i battenti e dare sfogo alla grande passione ippica siciliana, in particolare quella per il trotto.

Infatti, si è conclusa felicemente la prima parte della procedura di aggiudicazione del bando di gara per la nuova gestione dell’impianto de “La Favorita”.

Ad aggiudicarselo una società a matrice Toscana, la Sipet, che ha presentato un’offerta di poco superiore a quella che era la base d’asta, ma che è risultata sufficiente essendo anche l’unica pervenuta.

L’obiettivo, a questo punto, è quello di restituire l’impianto alla piena funzionalità prima dell’estate. In questi giorni gli operai del Comune di Palermo hanno provveduto a una prima pulizia dell’area, ma ci sono ancora da sistemare i cablaggi e da bonificare alcune aree che riscontrano presenza di amianto nei tetti dei box.

La Sipet adesso dovrà presentare un programma dettagliato con le modalità e i tempi previsti per il recupero delle varie parti della struttura compreso ristorante e aree dedicate alle iniziative culturali. La concessione è di trenta anni e l’amministrazione spera che questa sia la definitiva chiusura di un momento veramente buio per l’ippodromo siciliano, un centro sociale e sportivo importantissimo per il capoluogo siciliano.