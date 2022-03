Mostra storica sul trotto a Ravenna

Bologna, martedì 15 marzo 2022 – Si inaugura mercoledì 16 marzo (e fino al 29 di questo mese), nello spazio espositivo concesso dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna nella centrale Piazza del Popolo, la mostra, allestita da storici del settore come Ettore Barbetta, Alberto Forti e Sandro Tinarelli, sul trotto nel capoluogo Emiliano Romagnolo, con il Veneto la culla del trotto in Italia, che intende anche celebrare il centenario dell’Ippodromo ravennate del Candiano (inaugurato l’8 Maggio 1921 e che ha cessato la sua attività ippica il 23 Luglio 2012), non sottolineato l’anno scorso per le problematiche legate alla pandemia.

Si potranno ammirare trofei, in particolare quello challenge assegnato all’importato americano Harrod’s Creek e al suo driver Augusto Butti in occasione della seconda delle tre vittorie nel Campionato (poi Europeo), istituito a Faenza (dal 1908 al 1914), passato per Montecatini e per alcune edizioni disputato a Ravenna e poi approdato definitivamente a Cesena, dove si corre tuttora.

Saranno esposti memorabilia, manifesti, fotografie, cartoline, documenti, materiale vario e curiosità, che ricordano i campioni, cavalli (Vandalo, Tornese, Atod Mo, etc.) e personaggi (Gianni Gambi, Loredana Moretti, Roberto Andreghetti, etc.), che fanno parte della storia del nostro trotto e di quello ravennate in particolare. E’ anche un’occasione per collocare l’ippica, il trotto, nel contesto storico e culturale italiano e della città.