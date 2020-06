Royal Ascot a porte chiuse. La Rai acquista i diritti delle corse

Bologna 16 giugno 2020 – Grande ippica sui canali di Mamma Rai che ha acquisito i diritti in chiaro per trasmettere la corsa principale di ognuna delle cinque giornate del meeting reale Royal Ascot. Ecco la programmazione prevista su RAISPORT con la cronaca e il commento di Claudio Icardi

– le Queen Anne Stakes (gruppo 1,£ 250.000, m. 1609) di martedì dalle 14.35

– le Prince of Wales’s Stakes (gruppo 1, £ 250.000, m. 2004) di mercoledì dalle 15.45

– la Ascot Gold Cup (gruppo 1,£ 250.000, m. 4014) di giovedì dalle 16.20

– la Commonwealth Cup (gruppo 1, £ 250.000, m. 1200) di venerdì dalle 16.20

– le Coronation Stakes (gruppo 1,£ 250.000, m. 1609) di sabato dalle 14.35.

La 5 giorni del Royal Ascot, come ogni anno, manda in scena i migliori cavalli del mondo con la competizione al massimo livello. In questo 2020 saranno 36 corse, che inizieranno con il Buckingham Palace Handicap di martedì. Fondato nel 1711 dalla Regina Anna (Queen Anne, appunto), Ascot è un ippodromo ricco di storia. Il meeting dal 1911 propone sempre altissima qualità. ll montepremi della 5 giorni sarà di £3,680,000 con una riduzione del 55% rispetto ai £8,095,000 prefigurati in Dicembre, prima dell’arrivo del temibile Covid-19.

Ci saranno 8 G1 in programma, con la “standout” edizione della Gold Cup, la cui prima edizione è datata 1807. Martedì subito le Queen Anne Stakes G1 e le King’s Stand Stakes G1. Mercoledì un G1 nelle Prince of Wales’s Stakes. Giovedì la Gold Cup mentre venerdì sarà il turno della Commonwealth Cup G1, corsa giovane per velocisti di 3 anni. Sabato, nell’ultimo giorno del meeting, tre corse di G1: Le Coronation Stakes, le St James’s Palace Stakes G!, quest’anno proposte a fine meeting per evidenti problemi di sovrapposizione delle 2000 Ghinee di Inghilterra, Irlanda e Francia, e le Diamond Jubilee Stakes.

Alcune statistiche:

-Allenatori: Sir Michael Stoute detiene il record con 81 vincitori, mentre Aidan O’Brien segue in avvicinamento a 70.

-Jockey: Con 67 vittorie al Royal Ascot, il Re è Frankie Dettori con il maggior numero di affermazioni. Ryan Moore, che ne ha 57, detiene un record di 9 vittorie nell’intero meeting nel 2015.

-I cavalli più veloci: Miss Andretti ha il record sui 1000 metri di 57.44 secondi, mentre Alpha Centauri detiene quello sul miglio di 1m 35.89s.

-Le nazioni estere con più successi a partire dall’anno 2000: 110 dalla vicina Irlanda, 20 dalla Francia e 11 dall’America. Fonte: www.mondoturf.net