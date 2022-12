In Friuli Venezia Giulia il Campionato al Bibop

Bologna, 20 dicembre 2022 – Lo scorso weekend si è disputato il Campionato di salto ostacoli 2022 in Friuli Venezia Giulia e la partecipazione che lo ha contraddistinto è già stata di per sé un successo. Numeri record infatti, che diventano ancora più preziosi se si considera che molti degli istruttori dei campioni di oggi si sono formati in regione proprio negli ultimi anni. Quelli cioè in cui, attraverso la politica del Comitato regionale capitanato da Massimo Giacomazzo, si è puntato sulla formazione delle nuove leve. Di istruttori e di allievi.

Tredici i podi assegnati al Bibop di Sonia Buttazzoni che, anche in questa occasione, si è dimostrata una perfetta ospite. Capace di mandare in scena tutto ciò che serve a rendere indimenticabile un vero campionato.

Come si accennava, i numeri sono stati eccezionalmente lusinghieri. 158 i binomi iscritti ai diversi campionati, 240 in tutto comprese le categorie aggiunte. Numeri quindi che avvalorano il buono stato di salute del jumping in Friuli Venezia Giulia.

«Per me si tratta di un sogno realizzato – ha dichiarato il presidente Massimo Giacomazzo. – Si sta concretizzando un progetto iniziato in regione 10 anni or sono e che dopo l’impegno profuso proprio negli ultimi dodici mesi sta dando i propri frutti. In questi campionati ho avuto il grande piacere di vedere sul podio allievi, giovani, che si sono formati con l’impegno degli istruttori a loro volta cresciuti in regione. È un cerchio virtuoso che si va chiudendo nel migliore dei modi».

Interrogato sui progetti futuri, Giacomazzo non è sceso nel dettaglio ma ha dato una chiara indicazione: «Guardare in alto, sognare in grande. Penso che i tempi siamo maturi per concretizzare il lavoro svolto. Puntare sugli istruttori ha voluto significare partire dall’inizio. E ora un pezzetto di strada, forse il più ripido, è stato fatto. Non ci resta che continuare a lavorare con serietà. I risultati ci aspettano».

I campioni 2022 del salto ostacoli Fise in Friuli Venezia Giulia

Trofeo Esordienti Junior h 80 /brev Allievi

Camilla Zorna su Coco Elisabetta del Medico su Krinity Sieglinde Suban su Cordalmea Fz

Trofeo Esordienti Senior h 80

Camilla Guarino su Jamil Carlotta Sigur su Falling Sky Marina Conte su Esmee

Trofeo Junior Primi Passi h 60

Giulia Santarossa su Stakkato Sauro Sarah Gregoricchio su M.Tenebroso Benedetta Picco su Amino

Campionato Pony h 100

Emma Sanna su Modeno Chiara Dalmasso su Turquesa Rebecca Coceani su Slathan

Trofeo Debuttanti Pony h 80

Giulia Silvia Cecco su Nikifor-k Stella Bulfon su Thunderbolt Coolfin Alessandro Fontana su Alabama de Soulac

Trofeo Cuccioli Pony h 60

Sofia Cabassi su Mela Alice Maria Meneghelli su Dante Vittoria Bastianutti su Attila

Trofeo Primi Passi Pony h 40

Stella Amadio su My Blue Eyed Boy Alessia Di Giordio su My Blue Eyed Boy Camilla Felice su Mia Verola

Campionato 1° grado h 125

Elena Brendola su Baloutendro Elena Tosolini su Singapore’s Pride Matteo Zacchigna su Cyganika

Criterium 1° grado h120

Francescp Sperotto su Demonthi NB Matteo Zacchigna su Bullo di Valmarina Filippo Gaio Burin su Isabelle del Laghetto

Trofeo 1° grado Brevetti h 115

Sofia Martin su Dudinus Chiara Rinaldi su Lovenia Stw Vh Poesthenhof Astrid Pizzale su Valentine du Lirou

Criterium Brev. Junior h 100

Sara Casagrande su Pellegrino di Vallelunga Arianna Romanin su Gandalf Eleonora Romanin su Lussiana

Criterium Brev Senior h 100

Ombretta Dal Zin su Prestigio di Villanova Debora della Bianca su Helsi van de Dornehoeve Nicole Cristine Verrecchia su Scharon de Morimenta

Trofeo Brev. Junior h 90

Cristal Spangaro su Acapulco della Torriggia Ambra Boccalon su Zelina Sophia Elettra Prinz su Esprie

Fonte: comunicato CR Friuli Venezia Giulia