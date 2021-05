Kent Farrington vince il Premio Land Rover

Un vincitore di rango per il clou della prima giornata dell’88º CSIO di Roma a Piazza di Siena. L’americano Kent Farrington s’è aggiudicato in sella a Creedance il premio n. 3 Land Rover, una categoria a tempo con ostacoli a un 1 metro e 55 centimetri, gara ‘grossa’ di oggi confermandosi come un binomio ad alto rendimento in questo tipo di gare.

Il francese Kevin Staut, su Visconti du Telman, ha chiuso al secondo posto (59.38), terzo il giovane britannico Henry Charles con Valkiry de Zance (60.36). Ai piedi del podio il migliore degli azzurri, il carabiniere Filippo Bologni che con Diplomat è stato ancora protagonista a Piazza di Siena dopo il successo nella gara che ha aperto il programma odierno.

Per il 40enne Farrington, attualmente n. 7 del mondo nel ranking FEI, si tratta della quinta vittoria a Piazza di Siena, dopo quella ottenuta nel 2014, le due nel 2015 e il Piccolo Gran Premio conquistato nel 2019.

«I miei obiettivi qui a Roma? I miei occhi sono puntati su ogni gara del concorso. Con i miei compagni cerchiamo di far bene tutti i giorni con tutti i nostri cavalli. Abbiamo una grande squadra, con cavalieri molto forti, e dunque ottime possibilità per la Coppa delle Nazioni di domani. Poi domenica c’è il Rolex Gran Premio Roma, una gara storica di grande rilevanza per il nostro sport, e intendo vincerla».

