Cristiana Girelli cerca il gol nell’Ippica

Bologna mercoledì 2 marzo 2022 – Riuscirà a segnare nel mondo dell’allevamento con la stessa facilità con la quale è riuscita a sfondare nel mondo del calcio femminile? La campionessa Cristiana Girelli, atipica attaccante della Juve femminile, in serie A ha realizzato 223 reti in 340 partite.

Entrata in caratura del giovane stallone El Ideal, Cristiana è ora in partnership con operatori di altissimo livello nel settore allevatoriale nazionale come: Tommaso Cavalli (all. Degli Dei); Piero Eingemain (all. Sant’Andrea) e Carlo Pietrasanta (all. La Serenissima).

El Ideal, ospite dell’allevamento la Serenissima è un giovane stallone del 2017 che in corsa ha conseguito ottimi risultati sin dall’esordio a 2 anni. Il cavallo americano, figlio di Muscle Hill (oltre 3 milioni di dollari in carriera) e della fattrice Courtney Hall che, a sua volta, nel proprio albero genealogico presenta importantissimi progenitori come Speedy Crown e Florida Pro.