Equirelazione: con Lucie Bardin meditazione e cavalli

Oristano, 20 settembre 2023 – Lucie Bardin è una Donna di cavalli con la ‘D’ maiuscola: non solo perché monta in Completo, e non solo perché ha una predilezione per i soggetti insanguati e fini che nascono così spesso in Sardegna.

Per questo un suo invito alla meditazione è da valutare con una attenzione particolare: proprio perché arriva da chi ha anche nell’azione e nello sport la sua cifra quotidiana.

Un programma dedicata non solo a chi ama i cavalli, ma anche a chi ne ha timore: e ce n’è tanti da convertire alla nostra passione.

“Ho pensato questa meditazione, che tra l’altro è in musica, per tutti coloro che in qualche modo si sentono legati o attratti dai cavalli, anche per le persone che ne sono affascinate ma spaventate”, ci spiega Lucie.

“Si tratta di una meditazione guidata in un prato dove risiede un branco di cavalli (in realtà il branco dei miei cavalli anziani, i saggi della scuderia, e qualche cavallo con disabilità)”.

Come si svolgeranno gli incontri?

“Il gruppo verrà disposto a cerchio e se procede tutto normalmente i cavalli gradualmente di avvicineranno al nostro gruppo e formeranno un cerchio attorno a noi, testa bassa e rivolta verso il centro. Ci sono varie teorie a spiegare questo comportamento: a me piace pensare che ci facciano da “guardiani”, come fanno per i loro simili”.

A te capita quando vai tra loro?

“Ti dirò che questa cosa mi succede anche quando vado a dormire nel prato dei miei cavalli o quando dormono nel mio giardino: se lascio le tende aperte, me li ritrovo tutti testa bassa rivolta verso di me quando mi sveglio, come se loro mi avessero riconosciuta come una componente del branco: e la cosa mi ha sempre fatto sentire molto protetta. Questa esperienza mi aveva incuriosita, così ho provato a vedere se succedeva lo stesso se meditavo, e poi di condividere l esperienza”.

Quindi funziona.

“Sì, e ho riscontrato che queste meditazioni sono molto utili per chi ha paura dei cavalli ma anche il desiderio di superarla e avvicinarsi a loro in serenità, ma non solo. Spesso succede che chi partecipa scopra un modo di relazionarsi ai cavalli nuovo, diverso, più empatico e più fiducioso”.

Che dire: proviamo!

Lucie Bardin organizza la prossima meditazione in mezzo ai suoi cavalli venerdì prossimo, 22 settembre 2023, alle ore 18 presso il suo centro di Santa Giusta (Oristano), per informazioni: mobile 329/3233263.