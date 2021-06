I cavalli delle Murge futuri protagonisti al Circo Togni

Bari, 16 giugno 2021 – Che gli piacessero i cavalli italiani l’aveva già dimostrato anni fa, con un numero in libertà di 12 Sanfratellani.

Ma Vinicio Canestrelli Togni, uno degli eredi della famosa dinastia circense, ha confermato la tendenza.

E complici gli 8 mesi passati a Gioia del Colle a causa del Covid, ha acquistato 6 puledri Murgesi.

Sarà quindi anche un po’ merito del Covid -19 , che ha bloccato la troupe in Puglia, se nel prossimo futuro potremo vedere esibirsi nella pista del Circo Lidia Togni un numero di morelli pugliesi.

“Attualmente sono sottoposti ad una serie di controlli veterinari. Addestriamo i nostri cavalli ricordando che, come tutti gli altri animali, vanno trattati amorevolmente. Bisogna acquistare la loro fiducia per avere degli amici, accanto, durante gli spettacoli. Specialmente con i cavalli occorre avere molta pazienza, mai e poi mai è possibile contrastarli in modo rude: si allontanerebbero. E’ solo con la calma e la pazienza che si riesce a far loro ripetere gli esercizi”.

Saranno adatti a questo tipo di lavoro? Risponde Vinicio Togni:

“Tutto può fare il “Principe delle Murgia”. Sono bellissimi grazie al loro mantello nero, tanto brillante da avere riflessi blu o grigio ferro testa di moro, che sembrano d’argento. Quando piegano la testa il un ciuffo folto e ondeggiante scende loro delicatamente sulla fronte, mentre osservano la situazione con i loro grandi occhi scuri, sono davvero irresistibili. Il Murgese poi è pronto a mostrare un carattere collaborativo, affidabile ed onesto, capace di mostrare un’andatura spigliata e armonica. Il tutto all’unisono con un’innata dolcezza che si presta molto all’addestramento”

“Sto parlando di una razza di cavalli autoctona che è tra le più famose al mondo. E mi sento pronto a portare per la prima volta nei 4 continenti l’esibizione di questi cavalli Murgesi che, addestrati con un’antica gentilezza e in libertà, si faranno conoscere ed applaudire in esibizioni esaltanti e piacevoli”.

Conclude Togni: “Il Circo Lidia Orfei, messaggero di un’arte storica e nobile, in questi spettacoli è pronto a rappresentare l’Associazione Provinciale degli Allevatori di Putignano e la Regione Puglia. Che, profondendo un commovente sostegno per questi ultimi 8 mesi, gravati da una gravissima pandemia, hanno resa possibile la salvezza del circo e della mia famiglia. Con questo spettacolo intercontinentale al “Circo Lidia Togni” mi permetto esprimere il mio grazie a loro e a tutta la comunità locale”.

Durante i mesi di stop causati dalla pandemia, in cui non si potevano spostare né dare spettacoli, tutta la grande famiglia del circo è stata sostenuta dall’amicizia e dalle donazioni di prodotti agricoli locali.

Dal fieno alle carote, dalla paglia alle mele – di allevatori, agricoltori, associazioni e semplici cittadini che hanno dato una mano ne momento della crisi.

Per questo il Circo di Lidia Togni si è portata via 6 cavalli Murgesi: per avere un po’ di Puglia sempre con sé, e farla splendere sotto i riflettori di domani.

Vinicio Togni Canestrelli ha vinto il prestigioso Clown d’Argento al Festival del Circo di Montecarlo nel 2012 proprio con un numero di giostra equestre.

Qui la fonte della notizia, da La Gazzetta del Mezzogiorno e qui un’altra storia di solidarietà in pandemia