In 10.000 al debutto di Cavalli in Villa: alla prossima tappa anche il Carosello dell’Arma

Vicenza, 3 maggio 2023 – Cavalli in Villa ha chiuso con successo i battenti della prima delle otto tappe 2023, accogliendo lo scorso week end presso il Parco Ippodromo di Lonigo oltre 10.000 visitatori e circa 300 bambini delle classi dell’Istituto C. Ridolfi, che hanno conosciuto da vicino il mondo del cavallo e preso parte allo speciale concorso artistico dedicato alle scuole.

Il maxi evento targato FISE Veneto muoverà ora il prossimo passo verso Rossano Veneto, sempre in provincia di Vicenza, dove gli spazi di Villa Caffo Navarrini saranno teatro della seconda spettacolare tappa di Cavalli in Villa.

Il primo imperdibile appuntamento è in agenda il 10 maggio prossimo alle ore 18: lo spettacolare Carosello Storico dell’Arma dei Carabinieri con fanfara e picchetto accenderà di adrenalina ed emozioni il pubblico che arriverà per questa eccezionale cerimonia militare, messa in atto dai 90 binomi del 4º Reggimento Carabinieri a cavallo.

L’evento esce per la prima volta dai propri contenitori istituzionali, come la chiusura di Piazza di Siena, per approdare a Cavalli in Villa riproducendo al termine la storica “Carica di Pastrengo” avvenuta durante l’omonima battaglia nella prima guerra d’indipendenza italiana.

L’esibizione è un alternarsi fluido e ritmico di figure e movimenti complessi eseguite con grande abilità e perizia, sintesi dell’addestramento raggiunto dai cavalli ed espressione della tradizione della cavalleria italiana della quale l’Arma e i Carabinieri sono fedeli custodi. In questa occasione, il soprano Katia Ricciarelli, madrina di Cavalli in Villa 2023, e il baritono Alberto Zanetti saranno le voci dell’Alzabandiera.

La settecentesca Villa Caffo Navarrini, detta la “Dotta” e attualmente sede della biblioteca comunale di Rossano Veneto, ospiterà poi il week end del 12-14 maggio numerosi appuntamenti, tutti gratuiti e aperti al pubblico, tra cui spiccano il concorso ippico di salto ostacoli A5*, la competizione di Polo e l’esibizione canora degli allievi del Conservatorio di Vicenza che, selezionati dalla Ricciarelli, daranno spettacolo domenica in un una speciale performance, accompagnati dal pianoforte.

Presente come ospite la conduttrice TV e imprenditrice Adriana Volpe, testimonial del Title Sponsor di Cavalli in Villa “EMMA ALICE MARTIN”, che produce abbigliamento e accessori di alta moda per l’equitazione.

“Cavalli in Villa” è un progetto promosso da FISE Veneto con il sostegno di FISE nazionale e il supporto dell’IRVV (Istituto Regionale Ville Venete). È patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Padova e di Vicenza oltre che da tutti i Comuni coinvolti. Il 2023 vedrà otto tappe, che si snoderanno durante tutto l’anno in diverse dimore storiche del Veneto.

Il progetto è stato presentato alla stampa nazionale il 20 e 21 aprile scorsi aprile presso la Camera dei Deputati e l’Associazione Stampa Estera, Roma, alla presenza dell’On. Elisabetta Gardini, che ha affermato: «Sono felice di avere ospitato alla Camera, come veneta, la presentazione istituzionale di Cavalli in Villa. Un evento che è già cresciuto dall’anno scorso, passando da cinque a otto tappe», ha argomentato Gardini: «Vedo per questo progetto un futuro importante e ricco di soddisfazioni, un’iniziativa che ha senza dubbio il potere di creare una preziosa sinergia tra “cose belle” di cui c’è un profondo bisogno. Il cavallo», ha aggiunto l’Onorevole, «è qualcosa che colpisce la mia fantasia e creatività, capace di unire tante attività e progetti di valore alle eccellenze del territorio. Penso anche alle ville venete, un patrimonio che va maggiormente valorizzato, comunicato e condiviso».

Vittorio Sgarbi si conferma per il secondo anno patron di “Cavalli in Villa” e presenterà alcuni dei suoi ultimi libri tra cui “Roma”, dal Rinascimento ai giorni nostri, portando il pubblico dentro un appassionato viaggio nella storia vista dagli occhi luminosi e penetranti dell’arte. Madrina 2023 di Cavalli in Villa Katia Ricciarelli che, grazie alla sinergia con il Conservatorio di Vicenza, ha selezionato diversi giovani artisti che si esibiranno in performance canore accompagnati dal pianoforte.

L’evento promuove l’educazione stradale legata al tema della sicurezza, con un focus particolare ai ragazzi. Grazie alla collaborazione con le scuole del territorio, infatti, durante le diverse tappe dell’evento sarà presente il Pullman azzurrodella Polizia Stradale, grazie alla sinergia di Cavalli in Villa con la Fondazione Gaia von Freymann. Presente il Lions Club Vicenza “La Rotonda”, per portare conoscenza e aiuti concreti sul mondo dell’autismo. Il sabato di ogni tappa dell’evento vedrà infatti l’acquarellista Gianfranco Barco – coordinatore del progetto “Pennellate d’autismo”, quest’anno alla sua terza edizione – dipingere direttamente dal vivo le scene di cavalli e persone che più lo attrarranno, a fianco ad altri artisti che hanno preso parte a questa rete solidale. I quadri saranno acquistabili dal pubblico ed esposti a FieraCavalli 2023: il ricavato sarà interamente donato alla Fondazione Cuore Blu di Verona e Vicenza per vivere gli autismi.

Cavalli in Villa 2023 sarà inoltre teatro della spettacolare cerimonia militare messa in atto dal 4º Reggimento Carabinieri a cavallo, il Carosello Storico dell’Arma dei Carabinieri con fanfara e picchetto, al termine del quale viene riprodotta la storica carica di Pastrengo, avvenuta durante l’omonima battaglia nella prima guerra d’indipendenza italiana. Molti i cavalieri di spicco presenti all’evento: da Fabio Brotto a Luca Moneta, cavalieri di calibro internazionale nel salto ostacoli, ad Andrea Giovannini, campione italiano assoluto di dressage in sella a “The Best” e vincitore del Master del Cavallo Iberico, che porterà in campo i cavalli dell’allevamento El Palo Borracho di Francesca Mittiga.

Presenti anche i magnifici Purosangue Arabi, cavalli elegantissimi e fieri che faranno sognare il pubblico grazie a sfilate di morfologia a cura di Arabite Horse Events. Importante partner del progetto è FieraCavalli, con cui l’organizzazione condivide valori e obiettivi legati al mondo del cavallo, mentre una novità di quest’anno sarà il gemellaggio con il Raid Internazionale “Fuoco dell’amicizia”.

Cavalli in Villa 2023 vedrà la prima concreta sinergia tra due Federazioni sportive: FISE, Federazione Italiana Sport Equestri, e FCI, Federazione Ciclistica Italiana di cui il Cicloturismo è una branca: durante diverse tappe sarà possibile prenotare E-Bike per gite, aperte a tutti bambini inclusi, in partenza sia da ogni villa sia dalla città più vicina per raggiungere, attraverso strade sicure e piacevoli, ogni dimora storica. Debutto infine del “Gran Tour Cavalli in Villa 2023” un circuito che collega tutte le ville di questa edizione e percorribile sia in biciletta sia in E-Bike, oltre che a cavallo e in auto.

