Nebraska: fa freddissimo, falli entrare…

Bologna, 18 gennaio 2024 – Nel Nebraska domani notte sono attese temperature fino a -19. E nei giorni scorsi non è stato da meno. Nello Stato delle Grandi Pianure, proprio al centro degli States, i rigori del clima stanno colpendo particolarmente duro e nonostante da quelle parti ci siano abituati, sono soprattutto i molti cavalli ad accusare il colpo.

Il gelo ha seguito copiosissime nevicate e… una signora di buon cuore non ha potuto resiste. Ha portato i suoi due cavalli in casa. Al caldo.

È successo a Niobrara, una cittadina chiusa tra il Missouri e il fiume da cui prende il nome, dove Kelly Rowley, preoccupata per il freddo e mossa a compassione dallo sguardo dei suoi cavalli (quello che solo loro sanno fare quando desiderano impietosirci, ndr) ha preso una decisione inusuale e anche un po’ rischiosa.

Ha spostato un paio di tavolini, ha fatto spazio e ha quindi fatto entrare in casa i due cavalli.

Pare che gli animali all’inizio fossero piuttosto perplessi e anche un po’ spaventati, ma comunque desiderosi di ripararsi dal freddo. E quindi, sempre secondo la proprietaria, si sarebbero immediatamente abituati all’idea.

La notizia è stata rilanciata da KTIV, un sito di informazione locale al quale la Rowley non ha poi resistito a inviare le immagini dell’inusuale compagnia serale.

Scienza e cuore

Secondo i veterinari dell’American Association of Equine Practitioners, se un cavallo è in buone condizioni e non soffre di patologie particolari, può resistere al freddo fino a una temperatura di -20. A patto che umido e vento non compromettano la tenuta termica del mantello.

Inoltre, ci sono razze già predisposte dalla selezione naturale avvenuta nella loro evoluzione per sopravvivere alle temperature estreme. Da un lato non è certo che la signora Rowley abbia davvero fatto la scelta migliore e meno pericolosa. Ma dall’altro va detto che sicuramente ci avranno pensato in molti…