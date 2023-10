Basilicata: ad Atella nazionale G.e.a.n. di tiro con l’arco a cavallo

Potenza, 3 ottobre 2023 – Si è conclusa alla Valle dei Cavalli di Atella (pz) il primo ottobre, la tre giorni dedicata al tiro con l’arco a cavallo: G.E.A.N. OPEN2023.

Dal 29 settembre abbiamo visto un gruppo di 15 partecipanti, provenienti dai centri ippici: Ardiglione, Arcieri a Cavallo Italia e Valle dei Cavalli, sfidarsi a colpi di frecce davvero emozionanti.

La gara era composta da due categorie: Il Galoppo, per i più esperti e il Passo per gli esordienti.

Ogni giorno di gara prevedeva un percorso regolamentare: il primo giorno abbiamo fatto il Raid233, il secondo giorno siamo passati al Tower90, e l’ultimo giorno ci siamo cimentati nello Skirmish90 per la categoria più alta e l’Arena30 per la categoria più semplice.

I percorsi regolamentari IHAA e i punteggi realizzati, validi per il ranking nazionale e internazionale, sono stati tutti tenuti dal giudice Alessandro De Santis dal centro ippico la Francesina, che con attenzione e cura nei dettagli, che ha saputo guidare la manifestazione verso il suo successo.

Centri spettacolari, tempi da record, frecce scoccate ad alta velocità, ma anche buona cucina, sane relazioni un po’ di turismo ed equiturismo.

Questo ha caratterizzato le tre giornate della gara nazionale.

Domenica pomeriggio si sono svolte le premiazioni dei cavalieri più bravi, il punteggio è dato dalla somma dei punteggi realizzati nelle prove.

Per la categoria Passo: al terzo posto con 151 punti Jlenia Castore della Valle dei Cavalli, al secondo posto con 164 punti Lara Puccini e al primo posto, con un punteggio altissimo, Angelo Bottone e i suoi 209 punti, entrambi atleti di Arcieri a cavallo Italia.

Per la categoria Galoppo: al terzo posto e al secondo posto troviamo due fratelli, con pochissimo scarto di punti e tanta voglia di migliorare, dal maneggio Ardiglione di Rieti, con 143,495 punti Carlo Antonelli e con 146,680 Giorgio Antonelli.

Al primo posto troviamo Francesco Veltri della Valle dei Cavalli, che con Sky volava sulla pista facendo una media di tempo tra gli 8 e i 10 secondi, sui cento metri.

Francesco ha totalizzato nelle tre prove 169.330 punti, dando dimostrazione di grande talento, accompagnato da passione e tanto allenamento, che gli hanno fatto portare a casa un bellissimo risultato sportivo.

Gli Istruttori Manuele Gualdana, Nadia Vitanza e Stefano Summa si ritengono soddisfatti della gara e delle capacità dei loro allievi, che tutti dal più piccolo (Sabato Cataldo 10 anni) al più grande (Carmela Guglielmi), hanno dato prova di grande passione, forza di volontà e voglia di migliorarsi.

Durante la tre giorni abbiamo avuto il piacere di ospitare il sindaco di Atella dott. Giuseppe Donato Telesca e la giunta, che ha presieduto all’inaugurazione del primo campo regolamentare per gare nazionali e internazionali per il sud italia.

Il Presidente Angelo Zizzania e il consiglio di amministrazione del GALSTART2020, che credono fortemente nel mondo del cavallo e soprattutto dell’equiturismo, come mezzo di valorizzazione e sviluppo territoriale, facendo si che hanno creato un protocollo d’intesa con GEAN (Guardie Equestri Ambientali Nazionali) per azionare questo sistema in Basilicata.

Questo evento è stato patrocinato dalla APT Basilicata, il GALSTART2020, il comune di Atella e GEAN che si pone come obbiettivo anche lo sviluppo di questa disciplina a livello nazionale.

Comunicato di Stefano Summa per Gean