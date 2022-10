Pescara, 7 ottobre 2022 – Una notizia che arriva dal Comitato Regionale Fise Abruzzo, ma di cui siamo tutti molto orgogliosi.

È l’Abruzzese Alessio Cilli il miglior giocatore del mondo Horseball 2022.

L’atleta, tesserato presso il Rio Tavo asd di Città Sant’Angelo, (PE) ha vinto la Horseball Champions League tenutasi presso gli impianti di Le Mans in Francia.

La Champions League è la competizione per club più prestigiosa nel mondo della disciplina e Alessio ha vinto insieme alla squadra spagnola del Serrat, in sella al suo Arx De Vega.

Unico italiano in squadra, insieme alla team leader Clara Pigazzi, piemontese, con questo risultato conquista anche la vetta della World Horseball Ranking diventando il Numero 1 al mondo nella Ranking dell’Horseball dell’anno 2022.

Alessio Cilli inizia la sua avventura nel mondo dell’equitazione a 10 anni, e a 14 si avvicina alla disciplina dell’horseball con la squadra del “Rio tavo” in Abruzzo.

Continua poi la sua carriera negli sport equestri a Novi Ligure, vincendo sei campionati italiani e premi come miglior marcatore.

Dall’età di 22 anni per migliorare il suo gioco si trasferisce a Madrid, dove ha creato un club ed è diventato allenatore e al tempo stesso giocatore della squadra.

Nel 2022 dopo aver conquistato una medaglia di bronzo con la nazionale italiana e aver vinto la Champions League 2022 ha conquistato l’ambito premio di miglior giocatore del mondo.

“Siamo partiti per Le Mans con la consapevolezza di avere una grande squadra ma sapevamo anche che arrivare in finale non sarebbe stato per niente facile.” Dice Clara Pigazzi, team leader.

“Torniamo a casa con la coppa e la consapevolezza di avere una grande squadra ma anche con la voglia di lavorare per arrivare alla prossima edizione e perchè no, vincere anche quella!”

Da Alice Lizza per Fise Abruzzo, una regione dove l’Horseball conta su una buona base di praticanti