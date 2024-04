Torna Il Canto e la Poesia: si parte

Bologna, 19 aprile 2024 – Il mondo degli attacchi porta con sé molti aspetti utili per oltrepassare i limiti fisici, relazionali e a volte anche culturali che impediscono relazioni e apprendimenti corretti. L’attenzione per la tradizione e la cultura, la condivisione di spazi ristretti – dove è fondamentale la comunicazione e la collaborazione – favoriscono percorsi d’integrazione e valorizzazione delle capacità della persona con un impatto positivo sull’autostima e la disponibilità al lavoro di gruppo.

Sport e vita in una carrozza si fondono dando origine a una esperienza unica.

Paradriving Toscana, con il proprio progetto inclusivo, vorrebbe ampliare il concetto di questo importante capitolo sportivo ma anche umano e sociale. E per fare ciò, in occasione dell’edizione 2024 di Il Canto e la Poesia, ha scelto di coinvolgere alcune scuole dei territori toccati dal viaggio per avvicinare più ragazzi alla diversità. Un invito particolare è rivolto anche agli Over 65, che con la loro conoscenza del territorio, dei mestieri e dell’ambiente rurale possono contribuire a un grande arricchimento collettivo.

La seconda edizione di Il Canto e la Poesia partirà dal teatro del Silenzio di Lajatico (Pi) e come obiettivo e punto di arrivo ha Bolgheri (Li). Le date scelte per questa esperienza equestre di grande valore formativo e sociale sono quelle che vanno dal 26 al 28 aprile.

Il viaggio attraverserà le riserve naturali di Caselli e Monterufoli, la strada del Vino Toscana, per arrivare fino alla terra di Giosué Carducci.

Ecco in sintesi il programma