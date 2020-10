Campionato d’Europa 2021: si fa!

Bologna, mercoledì 21 ottobre 2020 – Finalmente una buona e bella notizia tra le tante tristi che purtroppo in questo periodo ci angustiano non poco: il Campionato d’Europa 2021 sia di salto ostacoli sia di dressage, dopo essere stato annullato dalla Fei, dalla stessa Fei è stato reintrodotto nel calendario agonistico della stagione! La competizione continentale di salto ostacoli si svolgerà a Riesenbeck, nelle scuderie del fuoriclasse tedesco Ludger Beerbaum, dal 30 agosto al 4 settembre 2021; quella di dressage a Hagen dal 7 al 12 settembre. Entrambe in Germania, dunque. Questa la decisione della Fei: ora bisogna attendere la conferma finale da parte di entrambi i comitati organizzatori, cosa che peraltro appare niente più che una formalità dal momento che proprio le due organizzazioni si sono proposte non appena la Fei ha riaperto le candidature.

La vicenda si è conclusa dunque in modo positivo, dopo aver angustiato enormemente il mondo degli addetti ai lavori soprattutto. Ricordate? La Fei lo scorso 8 maggio aveva deciso di cancellare il Campionato d’Europa 2021 di tutte le specialità olimpiche dopo il rinvio dei Giochi di Tokyo dal 2020 al 2021, ritenendo che non fosse né possibile né equo che le federazioni sportive europee dovessero sostenere due impegni così importanti e difficili nella stessa stagione a breve distanza l’uno dall’altro. Ma a fronte di tale improvvida decisione si è sollevato un mare di proteste: la Federazione Equestre Europea e il Club Internazionale dei cavalieri di salto ostacoli, oltre a un gran numero di tecnici delle squadre nazionali europee e singoli cavalieri, hanno immediatamente canalizzato il loro profondo disappunto nei confronti della Fei in modo talmente convincente da indurre la Fei stessa ad aprire una sorta di seconda candidatura per ospitare le gare continentali, dopo averle cancellate da Budapest (che però mantiene l’organizzazione di attacchi e volteggio). E adesso ecco finalmente la decisione tanto attesa e auspicata: il Campionato d’Europa si fa. Rimane purtroppo confermata la cancellazione di quello sia di completo sia di paradressage: i soggetti che si erano proposti per organizzarlo hanno ritirato la loro candidatura.