Completo a Palmanova: campionati e criterium

Palmanova, martedì 26 settembre 2023 – Successi azzurri nelle categorie internazionali organizzate dell’ANAC COLOC Friuli a Palmanova valevoli anche per il Criterium Italiano Seniores e per i Campionati FISE e Campionati MASAF per i cavalli giovani di 6 e 7 anni.

A partire dall’appuntato scelto Susanna Bordone che si è classificata prima nel CCI3*-L in sella a Bolivar Gio Granno (31.60 pn) con il quale è incappata in una leggera infrazione per un fuori tempo nel cross.

Bordone si è poi classificata al secondo posto nel CCI3*-S con Walvis Bay (36.60 pn) seguita al terzo da Anna Baracca con Exclusief (37.40 pn).

A vincere Criterium Italiano Seniores, con classifica estrapolata dal CCI3*-S, è stata invece Beatrice Maggi con Charlotte 238 (41.60 pn).

Nei due stelle, piazzamenti per Francesco Aondio Bertero, con It’s Athene (35.80 pn) e Riccardo Gandolfi con Calipso del Sasso (36.60) secondo e terzo nel CCI2*-L, e per Rebecca Chiappero, seconda con Kassiopea Preziosa nel CCI2*-S (35.40 pn).

Entrambi i due stelle erano validi anche per i campionati giovani cavalli che, con classifiche estrapolate dal CCI2*-L e dal CCI2*-S, hanno visto il successo dei sopra citati 7 anni It’s Athene con Francesco Aondio Bertero nel Campionato FISE e del Sella Italiano Calipso del Sasso sotto la sella di Riccardo Gandolfi nel Campionato MASAF, e della Sella Italiano Kassiopea Preziosa agli ordini di Rebecca Chiappero prima in classifica in entrambi i campionati FISE e MASAF riservati ai 6 anni.

A completare i podi dei 7 anni, al terzo posto nel Campionato FISE si è classificato Mc Flyer con l’Assistente delle Fiamme Oro Pietro Sandei (37.50 pn) grazie alla quarta posizione nel CCI2*-L, mentre Cassiblue con Rebecca Chiappero (43.20) e Casirazou Geneve con l’assistente capo coordinatore delle Fiamme Oro Marco Cappai (45.10 pn) si sono inseriti al secondo e terzo posto nel Campionato MASAF (rispettivamente al 6° e 8° posto nel CCI2*-L).

Per quanto riguarda i campionati per i 6 anni FISE, seconda e terza posizione per Groove Armada con Enrico Zeppegno (64.50 pn) e Gimko di Fonteabeti con Alessandro Lecis (72.60 pn) nell’ordine 11° e 13° nel CCI2*-S) e, nel Campionato MASAF, secondo posto di Daiquiri con Alice Pozzato (137.20 pn; 17° nel CCI2*-S).

Infine, i migliori binomi italiani impegnati nel CCI1*-Intro e nel CCIP2*-L sono stati rispettivamente quelli formati da Matilde Gianello con Blarney Acacia (33.40 pn, stesso score del dressage) e da Bianca Pasqualato con Galax Spo del Colle San Marco (40.30 pn).

