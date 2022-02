Il completo strizza l’occhio al territorio

Bologna, 18 febbraio 2022 – Nell’anno in cui l’Italia si prepara a ospitare ai Pratoni del Vivaro l’evento top per l’eventing mondiale, continua anche per la stagione 2022 l’organizzazione di stage di Concorso Completo su tutto il territorio nazionale attraverso i Comitati Regionali Fise. Gli stage, saranno coordinati da Roberto Rotatori che vestirà il ruolo di “Tecnico sul territorio”, per la Federazione Italiana Sport Equestri.

Il commento di Rotatori

Abbiamo riscontrato di anno in anno una richiesta sempre crescente da parte dei Comitati Regionali di organizzare questi stage. Questo è il primo segnale importante che l’iniziativa ha dato e stia continuando a dare buoni frutti. La partecipazione sempre crescente di regioni dove da moltissimi anni non si praticava e non si organizzavano eventi della disciplina ci ha dato una ulteriore conferma che quando si crea la possibilità di far avvicinare al Completo giovani, cavalieri e istruttori si nota molto entusiasmo da parte di tutti, che si traduce in una gran voglia di fare. A partire dal 2017 ho visto via via tanti nuovi giovani avvicinarsi e partecipare agli stage, che hanno così contributo ad aumentare la partecipazione ed il numero di gare sul territorio. Regioni come la Puglia che dopo 20 anni di assenza, nel 2021 ha partecipato e piazzato la propria squadra nella Coppa delle Regioni e nel Campionato delle Scuole ne sono la prova tangibile. Quello che proponiamo in questi stage è una nuova visione di una disciplina che nell’ambito degli sport equestri ha tanto da trasmettere. Essi si sono inoltre rivelati utilissimi per la frequenza degli Istruttori a cavallo, che hanno potuto interagire in maniera diretta ed acquisire informazioni utili per partecipare alle unità didattiche sul Concorso Completo e aggiungere ulteriori elementi utili per affrontare la formazione dei propri allievi negli sport equestri. Sono sempre molto felice quando gli Istruttori partecipano a cavallo a questi stage: ne scaturisce uno scambio interessantissimo che valorizza ancora di più il ruolo che essi ricoprono nella nostra Federazione.

Il calendario del primo semestre 2022

28 feb. – 1 marzo Lazio 10/11 marzo Puglia 22/23 marzo Calabria 4/5 aprile Marche 18/19 aprile Emilia Romagna 21/22 aprile Sardegna 16/17 maggio Liguria 23/24 maggio Sicilia 30/31 maggio Abruzzo 13/14 giugno Toscana 20/21 giugno Campania

Gli obiettivi dell’iniziativa

Promuovere e incentivare il Concorso Completo in quelle Regioni italiane dove la disciplina è meno conosciuta.

Diffondere la cultura del Concorso Completo in quelle Regioni dove la disciplina è meno praticata per mancanza di impianti sportivi di specialità, non indispensabili per avvicinarsi al Concorso Completo, almeno nelle prime fasi della formazione.

Conoscere e scoprire da vicino le eventuali potenzialità in termini di nuovi talenti- Cavalieri e cavalli giovani promettenti, che al momento non hanno possibilità di esprimersi e confrontarsi, e che potrebbero contribuire a fare la differenza nel circuito sportivo nazionale e, un giorno, internazionale.

A tal proposito, la Fise si propone di dare precedenza proprio a quelle Regioni dove il Concorso Completo è meno diffuso. Nella speranza di pianificare ed organizzare in un futuro imminente “circuiti agonistici sostenibili” da un punto di vista sia logistico sia economico. Utilizzando al meglio le risorse sul territorio.

Ogni stage si sviluppa in due giornate, con un numero massimo di 20 cavalli, suddivisi in 5 gruppi di lavoro, in un impianto scelto dal Comitato Regionale in accordo con il Tecnico federale, avente strutture minime adeguate.

Le categorie a cui gli stage sono rivolti sono Amatori over 18, Cavalieri under 18, Cavalli giovani ed Istruttori.

