In Sardegna assegnati i titoli italiani giovanili 2021

Bologna 9 maggio 2021 – All’ Horse Country Resort Congress & SPA di Arborea sono stati assegnati ieri, 8 maggio, i titoli per i Campionati Italiani J/YR 2021 per le categorie 90 e 120 km.

In una giornata che ha regalato un gradito assaggio d’estate, a portare a casa l’oro per la categoria lunga, la nuova campionessa italiana Federica Mundula. In compagnia di Selena Moon (Caligola x Basdev di San Jore) AngloAraba di proprietà dell’Allevamento del Ma’, l’amazzone sarda ha chiuso all’ottima media di 19,10 km/h dopo un’avvincente rimonta finale.

A soli 5 secondi da lei, l’argento del bravo Fabrizio Pintore all’esordio in 120 km. Anch’egli sardo ha gareggiato in sella al baio Rundinedda del Golfo (unk) di proprietà di Costantino Sanna.

A chiudere il podio con il bronzo al collo, Nicolò Carlo Bruna e Farouche dei Laghi a 17,08 di media. Il cavaliere arrivato dal Piemonte per prendersi la medaglia, montava un cavallo Psa di proprietà di Pietro Moneta targato dunque Nuova Santa Vittoria, figlio di Charife dell’Orsetta e Favola bint Eternity.

Per la categoria 90 km l’oro è andato all’atleta sarda Martina Berluti in sella a Vendetta Tremenda, Anglo Araba di Raffaele Deriu figlia di Caligola e Quart Delluna.

L’argento alla compagna di regione Maria Orecchioni Letizia Grazia che ha montato l’Anglo Arabo Udinì (Girard x Dezisa) di proprietà di Mariani Antonia Angela.

La stessa location sarà sede, dal 15 al 19 settembre, dei Campionati del Mondo riservati ai cavalli di 7 e 8 anni. Evento sotto i riflettori di tante blasonate scuderie del mondo.

Fonte: Fise/Luca Giannangeli – foto Sport EVO/Oreste Testa