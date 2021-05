Arborea sarà il regno dei più giovani

Oristano, 5 maggio 2021 – Sardegna grande protagonista delle scene equestri per la disciplina dell’Endurance nel prossimo fine settimana con l’assegnazione delle medaglie tricolori giovanili.

L’edizione 2021 del Campionato Italiano Junior e Young rider è, infatti, in programma ad Arborea (Oristano) dal 7 al 9 maggio.

Con l’organizzazione dell’Ala Birdi Equi Centre saranno gli impianti del funzionale Horse Country Resort Congress & Spa con sede per l’appunto ad Arborea a fare da quartier generale all’evento che decreterà il podio giovanile della disciplina per questa stagione agonistica.

Il Campionato Italiano Junior e Young Rider si disputerà su una categoria CEIYJ2*.

La manifestazione, che si svolgerà comunque a porte chiuse in rispetto alla normativa vigente, si arricchisce di un ulteriore valore aggiunto, perché sarà il Test Event per i Campionati del Mondo Giovani Cavalli in programma proprio ad Arborea dal 15 al 19 settembre prossimo.

Comunicato stampa Fise