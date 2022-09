Fitetrec-Ante: gran Campionati 2022 a Le Lame

Bologna, 8 settembre 2022 – Nella splendida cornice del prestigioso Horse Sporting Club “Le Lame” di Montefalco (PG), si sono svolti i Campionati Italiani di Monta da Lavoro Tradizionale ed Addestramento Classico 2022.

I migliori cavalieri e le migliori amazzoni della disciplina si sono contesi i titoli in palio, dando vita ad una splendida competizione sportiva durata ben quattro giorni, dal 1 al 4 settembre 2022.

I presupposti per avere una sana competizione agonistica di altissima caratura sportiva e tecnica c’erano sin dal principio e si sono poi concretizzati, offrendo a spettatori, accompagnatori, famigliari ed addetti ai lavori uno spettacolo appassionante e piacevole.

I binomi che si sono presentati sui campi gara sono stati animati da puro spirito sportivo, senza nessun tipo di animosità.

«È un onore per la Federazione organizzare questi prestigiosi eventi che coinvolgono i migliori cavalieri e le migliori amazzoni del panorama sportivo equestre italiano -Afferma il Presidente Fitetrec-Ante Franco Amadio -. Ringrazio tutto lo staff federale, il Commissario Regionale Umbria Roberto Bellini, il Coordinatore Tecnico Sportivo Luca De Rosa, i giudici, gli atleti, i veterinari ed i delegati MiPAAF, gli accompagnatori ed i sostenitori, poiché senza di loro sarebbe stato impossibile dar vita a questa manifestazione. Il mio ringraziamento va anche all’Horse Sporting Club “Le Lame” che, anche quest’anno, ci ha ospitato in questo meraviglioso centro», ha concluso Amadio.

Anche il Commissario Regionale Roberto Bellini è soddisfatto dell’andamento della manifestazione: «Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per l’organizzazione e la realizzazione di questa manifestazione rivolta agli appassionati della Monta da Lavoro e dell’addestramento Classico. È stato un lavoro importante che è stato poi ripagato vedendo il sorriso e la soddisfazione degli atleti che hanno disputato le gare. Abbiamo cercato di fare tutto nel migliore dei modi e crediamo di esserci riusciti», conclude Bellini.

Per il Coordinatore Tecnico Sportivo Luca De Rosa -membro dell’Accademia Olimpica Nazionale Italiana- presente per tutta la durata dell’evento: «Sono stati quattro giorni intensi e di altissimo livello e valore sportivo. Si è potuto assistere ad una sana competizione, senza alcun tipo di problema dal punto di vista disciplinare, così come è nello spirito e nell’anima del sano agonismo che deve caratterizzare lo sport e la competizione fra atleti. Ringrazio le amazzoni ed i cavalieri per aver potuto profondere questo tipo di messaggio positivo, visto anche l’alto numero di giovani presenti. Colgo l’occasione per ringraziare anche tutti gli addetti ai lavori, il Commissario Bellini, la Commissione, i giudici e lo staff federale», ha concluso De Rosa.

«La sensazione più bella che abbiamo rilevato -commenta la Commissione Monta da Lavoro Fitetrec-Ante- è stata la serenità con la quale si sono svolte le gare, a differenze di altre edizioni in cui c’era stato grande fermento davanti alle segreterie e di qualche tensione fra cavalieri. Sicuramente si può sempre migliorare, anche a livello di logistica, ma possiamo ritenerci soddisfatti. Sentire questo sentimento di calma e di pacatezza, anche a distanza di qualche ora dalle gare, è sicuramente la cosa più importante da rilevare. Fondamentale è stata anche la presenza di una figura come Massimo Petaccia che non ha dato adito a nessun tipo di contraddizione, essendo forgiato da una lunga esperienza, e che ha dato maggior sicurezza anche ai giudici meno esperti e sicuri». Un ringraziamento va poi al centro ippico Le Lame che ci ha ospitato: «È difficile trovare dei posti del genere, gestiti anche da persone che hanno dato la massima disponibilità e con una qualità dei campi di altissimo livello», conclude la Commissione.

Nel Trofeo delle Regioni sono le Marche ad imporsi sia nella Monta da Lavoro Tradizionale che nell’addestramento Classico, rispettivamente con 80 e 141 punti, seguita in entrambe le discipline dall’Emilia-Romagna (59 e 94 punti) e dal Lazio (59 e 93 punti).

