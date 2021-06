Un interregionale di lusso all’Horses Le Lame Sporting Club con Mipaaf e Special Event

Perugia, 8 giugno 2021 – Il centro ippico umbro Horses Le Lame Sporting Club è oramai divenuto sede di appuntamenti sempre più internazionali ed il week end WEI Working Equitation Italy è stato un bel “internazionale” piuttosto che interregionale di prestigio.

Fine settimana intenso quindi per la Monta da Lavoro Tradizionale, per l’Addestramento Classico e per la Specialità Gimkana che hanno visto giungere nello splendido centro ippico ai piedi della medievale Montefalco, tra vigneti ed oliveti, il Gotha dei cavalieri delle tre discipline in Italia.

Il programma ricco e variegato prevedeva l’importante e strategico Concorso Nazionale Cavalli Italiani Mipaaf, tappa centro Italia ma anche l’interregionale Umbria Toscana di MdL Tradizionale.

Il Ministero anche per il 2021 ha confermato a febbraio il montepremi per allevatori e proprietari di cavalli nati ed allevati in Italia iscritti ai Libri genealogici area Sella Mipaaf e il buon numero di soggetti in Campionato sono stati apprezzati dall’Ispettore Ministeriale dottoressa Sybille Molle, oltre che dai tanti estimatori di cavalli italiani presenti all’appuntamento folignate.

Molta qualità e attitudini al lavoro – ha confermato Sybille Molle – in diversi soggetti che sono entrati in rettangolo per il dressage e per le prove successive in MdL a Montefalco.

E ottima l’organizzazione, curata dal C.O. Mipaaf Asd Horses Le Lame Sporting Club, affiliato FITETREC Umbria, in collaborazione con WEI Working Equitation Italy e con i Comitati Regionali Umbria e Toscana FITETREC ANTE seguiti dai responsabili di disciplina, Fabio Fontetrosciani e Tiberio Zingoni.

Ottima la location – ha dichiarato l’ispettore MIPAAF – che pongono il Club Le Lame tra i più belli e accoglienti centri ippici in Italia.

E con una logistica perfetta per l’evento reso ancora più tecnico ed avvincente, tra l’altro, dai percorsi disegnati dal Direttore di Campo internazionale Ernesto Fontetrosciani.

Per i premi MIPAAF successo per il Maremmano M.Ragno del Belagaio sotto la sella dello spagnolo David Jimenez Romero che vince la categoria cavalli professionisti, confermandosi binomio di eccellenza nazionale nella Open.

Secondo posto per il Sella Italiano Mr. Kreb con Luca Corrado suo cavaliere, proprietario ed allevatore che aveva vinto le finali nazionali Mipaaf 2020.

Terzo posto per un altro soggetto Maremmano, M.Ultimo Baio che con una terza prova magistrale, sale sul podio di Montefalco.

Nella categoria giovani cavalli in Addestramento Mipaaf si aggiudica il primo premio la femmina 2015 di razza Bardigiana Lecca Lecca, da Cirillo x Emozione con il cavaliere marchigiano Mattia Radi.

La seconda posizione è per Jimenez Romero con M.Gastone della Turchina, prodotto dell’omonimo allevamento di Simone Loretta, il 4 anni da M.Vandalo degli Scalchi x M.Ugola di Castelporziano.

Terzo posto per un altro 4 anni, M.Enigma di Val Mora, dell’Allevatrice di Follonica Giovanna Vecchioni e montato da Sara Bolioli.

Nella MIPAAF cavalli Italiani atleti Juniores ritorna al successo Giovanni Celli con Belsito, l’Anglo Arabo nato nel 2008 all’allevamento Baldicchi seguito dall’umbro Marco Baldoni con il Sella Italiano Argei, da Graf Noir, allevamento Pasquale Trotta (Prop. Adina Belardinelli).

Terza Rebecca Benassi con M.Dafneo di Castelporziano, dall’allevamento romano Tenuta di Castelporziano, sette anni.

Nella categoria Cavalli in Lavoro Cavalieri Amatori si aggiudica il primo posto M.Conte delle Salvacce con Giulio Piombo, il Maremmano 8 anni dall’allevamento Rossi Lauro, da M.Secolo delle Selvacce x M.Sissi della Trappola.

Torna a podio il Campione Europeo Junior in carica Stefano Della Corte con la Tolfetana Laika, la femmina 2011 allevata dal nonno Giovanni Battista Tagliani che terminano secondi nel podio Mipaaf e terzo un altro soggetto di razza autoctona, il Tolfetano Mister X con Emanuele Baffetti che torna sul podio nel 2021 dopo aver vinto, proprio a Montefalco nel 2013, il Campionato Nazionale Giovani Cavalli.

Magnifico il colpo d’occhio dei campi gara al Le Lame.

Sabato mattina è iniziato in perfetto orario l’evento con due campi in contemporanea di addestramento e con un time table perfetto dettato dallo Show Director Fabio Fontetrosciani sono poi iniziate le prove di Attitudine.

Nel tardo pomeriggio il programma ha servito anche lo Special Event Etrusca Trailer organizzato dal Comitato Umbro in collaborazione con il Centro Ippico Narnese.

Domenica 6 giugno Addestramento Classico, prove di velocità, attitudine e Campionato Regionale Umbria di Specialità Gimkana con la terza tappa del Campionato definito “ …il più bello d’Italia”.

Nel concorso di Monta da Lavoro Tradizionale tantissimi i binomi iscritti.

Un vero e proprio interregionale di preludio ai Campionati Italiani che da programma, prima del commissariamento della federazione, si sarebbero dovuti svolgere proprio a Montefalco nella seconda settimana di settembre in coincidenza con le finali Mipaaf.

Cavalieri, amazzoni e cavalli provenivano da tutta Italia.

Spettacolo e soprattutto molta crescita nelle esecuzioni delle tre prove a calendario di specialità per il Completo.

In Avviamento Start non solo applausi ed emozioni ma anche stupore per la bravura di allievi che, seppur giovanissimi, erano molto molto bravi.

Il lavoro del dipartimento MdL ha davvero prodotto ottimi risultati!

Gratitudine agli istruttori, è grazie a loro se il movimento MdL ha delle basi consistenti.

Per le classifiche nella Start, il progetto voluto fortemente proprio dall’umbro Fontetrosciani come categoria d’Invito alla disciplina, vince Michele Mancinelli con l’Appaloosa Indio seguito dal livornese Ercole Nucci con Urenio di Zamaglia e dal talento perugino Lorenzo Schippa su Quebec.

Le categorie di avviamento hanno visto il podio juniores con Carolina Frittelli sempre prima in tutte le 3 prove su Molly, secondo Simone Biondi con il grigio Balling Gray e terza l’amazzone Giomici Castle Horses, Alma Mencarelli con Ercole.

La categoria senior premia l’umbro di Valfabbrica del Giomici Castle Horses Andrea Mammoli con il Pre Ollero III che bissa il successo di Città di Castello nella prima tappa.

Secondo a podio Benjamin con la toscana Giulia Giusti, strepitosa in velocità e terza Agnese Rettori, amazzone anch’essa toscana sullo splendido sauro Vidoc Sauro da Vidoc III.

La categoria debuttanti vede il ritorno sul podio del tecnico federale fanese Mattia Radi con la femmina Bardigiana Lecca Lecca che inizia bene vincendo la categoria in Dressage e secondo in attitudine.

Il secondo in classifica giovani cavalli è Ovest, il Sella Italiano con Francesco Zanzotto Mirone del Centro Equestre Equitare di Pistoi, medaglia di Bronzo ai Campionati Italiani 2020 e terzo lo spagnolo Jimenez Romero su M.Gastone della Turchina.

Nella Giovani agonisti la classifica è la fotocopia della premiazione Mipaaf juniores.

Tre cavalli dell’Area Sella Italiani con Giovanni Celli e Belsito, Marco Baldoni con Argei e Rebecca Benassi con M.Dafneo di Castelporziano per far ben sperare in un futuro con concorrenti agonisti e cavalli italiani.

La Amatori si conferma di gran lunga la categoria più combattuta e sentita nel panorama nazionale.

Ventuno iscritti, un numero importante.

E per vincere il pluricampione italiano Giulio Piombo ha dovuto mettere in campo tutta la sua esperienza.

Prima prova vinta da Jasmin Leonardi con il Pre EscuderoFP.

Migliore ripresa di dressage per la ternana che ha poi caracollato in velocità.

Gimkana amatori vinta dall’inossidabile Emanuele Baffetti con il tolfetano Mister X.

Il Club Le Lame evidentemente piace al cavaliere della Tuscia viterbese, e chissà come andrà se i campionati verranno fatti a Montefalco!

Baffetti termina il Completo MdL in quarta posizione.

Prova attitudinale vinta da Giulio Piombo e M.Conte delle Selvacce, il maremmano con il quale aveva già vinto alla fattoria Caldese ad Aprile e con due quinti posti porta alla scuderia JP il trofeo del primo classificato Amatori e Mipaaf con 56 punti, seguito da un costante e sempre performante Stefano della Corte con Laika secondi in attitudine e gimkana.

Per il campione junior continentale il podio è oramai un abitudine!

Terzo amatori infine un altro “costante” delle prime posizioni: terza piazza per M.Doge del Talozzo e per il Tecnico del Club Ippico La Bisciucola Michele Guidi per la gioia della Presidente FITETREC ANTE MARCHE Francesca Catena, che ha sempre sostenuto i “suoi” ragazzi.

La Open premia la costanza e l’abnegazione del 2 volte campione italiano e vice campione in carica Renzo Bersaglia che con il suo Ombromanto vince attitudine e addestramento e gestisce con un buon quinto posto il ritorno di Luca Corrado.

Primo Bersaglia e secondo Corrado con il sella Italiano Mr Kreb in Open in un podio di bravura e carattere, di classe e sportività.

Terzo un altro “costante” come Paolo Sensi che con M.Ultimo Baio si riscatta da un campionato Italiano 2020 non alla sua altezza tornando ai posti alti della classifica ad un solo punto da Corrado.

La vittoria di Bersaglia con l’indigeno Ombromanto apre poi il podio Mipaaf a Jimenez Romero con M.Ragno del Belagaio in virtù dei due secondi posti in dressage e attitudine proprio dietro a Bersaglia.

Con 135 partenti, 4 campi in contemporanea, due campi prova, ed un pool giudici ottimali l’evento WEI all’Horses Le Lame Sporting Club ha riscosso moltissimi consensi e soddisfazione è stata espressa dal titolare del circolo ippico, Giovanni Zampolini, per la bellezza delle riprese, per la classe dei binomi e per il rodato meccanismo organizzativo del Team WEI che ha collaborato per la riuscita di questo appuntamento attesissimo e MIPAAF.

Particolare premura ed attenzione massima al rispetto del protocollo anticontagio Covid-19 da parte del responsabile designato, che hanno permesso un concorso in tutta sicurezza e il primo “a porte aperte” per presenza di pubblico.

Menzione d’onore, in conclusione, alla perfetta segreteria di gara tenuta da Olivia Bizzarri e supervisionata dalla Ispettrice Mipaaf Dott.ssa Molle, una ottimizzazione di risorse che da sempre è garanzia di eccellenza nelle gare di MdL.

