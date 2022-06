Italia Challenge: ad Arzachena torna lo spettacolo

Roma, 27 giu. – Dopo il grande successo dello scorso anno, Arzachena torna a essere la casa del polo.

Da oggi, martedì 28 giugno, a sabato 2 luglio, Porto Cervo ospita la tappa di Italia Polo Challenge, circuito di arena polo che nel 2022 ha già fatto registrare il tutto esaurito a Cortina e, qualche settimana fa, al Galoppatoio di Villa Borghese, inserito nel programma dello CSIO di Piazza di Siena.

“L’evento promette un grande successo anche in questa seconda edizione, attesa con entusiasmo dal pubblico locale e dai tanti visitatori che già affollano la nostra destinazione- afferma il sindaco del Comune di Arzachena, Roberto Ragnedda– Arzachena e Porto Cervo sono il luogo ideale per ospitare un trofeo così prestigioso organizzato in collaborazione con la Fise. Le gare e le sfilate sono appuntamenti imperdibili per conoscere più da vicino uno sport che, anche nel nostro territorio, sta ampliando il suo seguito tra i giovanissimi”.