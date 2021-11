Cremona: il grande reining guarda al Futurity

Bologna, 11 novembre 2021 – Con la comprovata formula class in class, il reining torna a Cremona per occupare la scena nazionale e internazionale. Gli italianissimi show-pen di CremonaFiere da questa mattina sono tornati a essere la cornice della spettacolare disciplina. Che per due settimane, connotate da una quota agonistica di altissimo pregio, terrà banco, accendendo i riflettori mondiali sull’Italia.

CremonaFiere ancora una volta funge da contenitore per lo scibile del mondo degli scivolatori.

Ecco, qui di seguito, il ricco carnet degli eventi e dei podi che affolleranno la ‘lunga marcia’ del reining. Con inizio delle competizioni proprio oggi e fino al 20 novembre

Futurity 3-4 Yrs Old Irha-Irhba-Nrha

Eurofuturity 4 Yrs Old Nrha

Finali del Campionato Italiano 2021

Debuttanti 2020

Parareining Fise-Irha-Elementa

Nrha Approved Classes

Aiqh Futurity della Stagione 2021

Per avere il dettaglio (.pdf) dei numerosissimi appuntamenti, CLICCA QUI

In virtù delle doverose attenzioni contro la pandemia, si ricorda a tutti coloro che si recheranno in Fiera che vigono tutte le misure anti-Covid previste dalla legge.

L’accesso alla Fiera è libero, mentre invece sarà a pagamento quello per l’arena Finalissime. Per chi desideri godersi lo spettacolo da casa, è disponibile la diretta web a pagamento (CLICCA QUI).

Il programma ufficiale del reining a Cremona