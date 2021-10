Apertura in grande stile tra gli Assi di Ambelia

Bologna 8 ottobre 2021 – A Militello Val di Catania ha avuto ufficialmente inizio la Coppa degli Assi di Ambelia. La mattina si è aperta con le tre gare dello CSI*. Per dare poi spazio nel pomeriggio alle competizioni ad alta difficoltà dello CSI**. Il cui inizio è fissato per le 14,30.

Angela Gervasi ha firmato il primo posto della 115 presentata da Selleria Equipe. Flavia Donzella quello della 120 presentata da Sky. E Dario Fazio il podio della 130 presentata da Radio Monte Carlo. Sono loro che, quindi, andranno dritti a Verona per la finale del 123×123 Fieracavalli in cui si sfideranno rispettivamente nelle categorie Bronze e Silver del concorso nato per celebrare gli anni di fondazione della più antica fiera di cavalli europea.

Le gare del due stelle

Il pomeriggio degli Assi di Ambelia ha visto i migliori cavalieri sfidarsi nello CSI**. Per il premio dedicato alla memoria dell’attore palermitano Giorgio Libassi, a cui è stata dedicata la gara della categoria 135, la vetta del podio è stata di Paolo Cocomero in sella al suo Gemma Rossa. Seguito da Dorotea Di Pietro in sella a Ellinor Rose. E Massimiliano Tomasello in sella a A Cum Laude Z. La 140 presentata da Unica Srl è stata invece firmata da Giancarlo Guastella in sella al suo Eros Cityhorse Z. Seguito dal giovanissimo Rubens Cannella in sella a Douglas III e Matteo Marchese in sella a Basilea.

La gara più attesa della giornata, la 145 presentata dall’Istituto di Incremento Ippico per la Sicilia, ha visto sul podio anche il tedesco Rudolf Arnold che, in sella al suo Catoo Royal, ha conquistato il 3° posto. Al secondo posto il giovane Antonino Sottile che, in sella a Montana 674, oggi si è visto sul podio in ben tre gare. Ma a vincere una delle due gare più importanti della tre giorni al Centro Ippico del Mediterraneo di Ambelia è il caporale dell’esercito Simone Coata in sella a Vaja Hoy con un percorso senza errori con il miglior tempo di 75,21.

Fonte: Ufficio Stampa