Bologni e Gaudiano protagonisti a Gorla

Gorla Minore, domenica 20 dicembre 2020 – Un barrage di super lusso quello che oggi ha posto termine al Gran Premio dello Csi a due stelle di Gorla Minore. Sì, perché la Svizzera si è presentata in campo sfoderando tutti i suoi assi: il numero uno del mondo Steve Guerdat, il campione d’Europa in carica Martin Fuchs, il campione di Svizzera in carica Bryan Balsiger, l’ex numero uno del mondo Pius Schwizer… E oltre a loro, è stato della partita in buon numero di temibili concorrenti di varie altre nazionalità (43 i partecipanti alla gara, 16 i finalisti). Ma nonostante la forza del contingente elvetico, la vittoria è stata conquistata dall’olandese Leon Thissen che in sella a Faithless ha superato il tedesco Hans Dieter Dreher su Vestmalle des Cotis, poi al 3° posto Bryan Balsiger su Dubai du Bois Pinchet.

Due gli azzurri in barrage. Filippo Bologni in sella a Quilazio ha chiuso senza errori classificandosi al 5° posto, Emanuele Gaudiano invece su Chalou ha totalizzato 8 penalità per l’11° posto finale.

LA CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO

http://www.livejumping.it/ShowJumping/AR29605/Classifica21.pdf