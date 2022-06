Budapest: Omar Bonomelli scalda i motori, l’Italia pensa a sabato

Budapest, giovedì 30 giugno 2022 – Gli occhi del salto ostacoli internazionale in questi giorni sono puntati su Aquisgrana (Germania), dove sta andando in scena lo Csio più importante de mondo. Ma per noi italiani lo Csio più importante del mondo è in realtà quello di Budapest (Ungheria), dove nella Coppa delle Nazioni in programma sabato la nostra squadra si gioca la possibilità di raggiungere la finalissima del circuito Eef (chiamiamolo per comodità d’intesa Seconda Divisione) in programma a Varsavia in settembre e da lì l’augurabile promozione in Prima Divisione per il 2023 dopo questo 2022 di… purgatorio.

Intanto però oggi a Budapest è andato in scena il Gran Premio del concorso, al quale naturalmente i nostri cavalli in predicato di scendere in campo sabato non hanno partecipato. Tranne uno, al quale evidentemente saltare in un percorso di un certo impegno non può che fare bene: Chippendel de la Tour, una delle più belle rivelazioni del 2021 sotto la sella del suo eccellente cavaliere Omar Bonomelli. Ebbene, oggi il nostro binomio non ha certo affrontato la gara con intenti agonistici ma solo con l’obiettivo di fare una buona serie di salti di allenamento in vista di sabato: un ottimo allenamento, in realtà, dato che non ci sono stati errori agli ostacoli, con due punti di penalità per aver superato il tempo massimo proprio in nome di una evidente intenzione di non spingere e di non forzare, e pur tuttavia conquistando l’8° posto.

Oltre a Omar Bonomelli, al Gran Premio (vinto in sella a Lord Mexx dal greco Angelos Touloupis: un cavaliere in super forma, visto la sua vittoria del GP dello Csio di Atene e il 2° posto in quello dello Csio di Gorla nel giro di soli pochi giorni… !) hanno partecipato François Spinelli su Iuppiter del Laghetto (4 penalità in percorso base, 19° posto), Piergiorgio Bucci su Emeralds Dream (8, 28° posto), Martina Giordano su Un Zephyr des Isles (15, 33° posto).

Adesso massima concentrazione sulla gara di sabato: Omar Bonomelli ripresenterà Chippendel de la Tour, Piergiorgio Bucci monterà Carpe Diem, Massimo Grossato impegnerà D Mark e Filippo Bologni sarà in sella a Quilazio. Una Coppa delle Nazioni a tre stelle, ma per noi vale quanto la più importante del mondo… !

LA CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO

https://results.hippodata.de/2022/2145/docs/r_07.pdf