Campionato d’Italia: si parte!

Cervia, giovedì 20 aprile 2023 – Oggi giorno di riscaldamento e di preparazione per cavalli e cavalieri al Circolo Ippico Le Siepi di Cervia in vista della grande giornata di domani.

Domani infatti sul meraviglioso campo ostacoli in erba andrà in scena la prima prova del Campionato d’Italia assoluto, del Campionato d’Italia Interforze a squadre e del Campionato d’Italia amazzoni.

L’assoluto è l’unico dei tre che si disputa su due prove e non su tre: domani una gara a tempo in tabella C, sabato una a due percorsi. Tra i 45 concorrenti che puntano al massimo podio tricolore non ci sarà la campionessa d’Italia uscente: Francesca Ciriesi non ha previsto nel programma agonistico della sua Cape Coral (vincitrice con lei dell’oro nel 2022 proprio a Cervia) questo appuntamento, monterà però un altro soggetto nel Criterium di 2° grado.

Sono comunque molti i temi di interesse sollevati dai cavalli e dai cavalieri che domani affronteranno la prima prova. Su tutti il ritorno di Emanuele Gaudiano in un Campionato d’Italia dopo l’ultimo affrontato a Manerbio nel 2010: il numero uno tra i cavalieri azzurri nella computer list mondiale di salto ostacoli sarà in sella a Crack Balou.

Molta curiosità per il ‘nuovo’ Coynor di Giulia Martinengo Marquet: dopo una serie di ottime prestazioni ed eccellenti risultati nei Gran Premi disputati in questa prima parte di stagione sarà interessante vedere il cavallo alle prese con una gara che combina tre percorsi difficili e selettivi come quelli di un campionato nazionale.

Anche Alberto Zorzi ritorna in un Campionato d’Italia dopo molto tempo, proprio come Emanuele Gaudiano: per il campione veneto l’ultimo è stato ad Arezzo nel 2012 (9° su Carlotta: ha però fatto poi il Criterium nel 2013 con il 2° posto finale). Monterà Staletta PS.

Ci saranno molti binomi confermati e ‘solidi’, i quali dunque punteranno senza dubbi al podio finale: Piergiorgio Bucci e Cochello, Luca Marziani e Lightning, Antonio Garofalo e Conquestador, Emanuele Camilli e Odense Odeveld, Fabio Brotto e Vanità delle Roane, Massimo Grossato e D Mark Two, Ludovica Minoli e Jus de Krack, Natale Chiaudani e Cintender, Omar Bonomelli e Chippendel de la Tour, Francesco Turturiello e Made In’T Ruytershof (il cavaliere napoletano argento nel 2022 ma su Quite Balou), Filippo Bologni e Diplomat, Michol Del Signore e Irish Coffee, Filippo Codecasa e Lugano van het Lindenhof… solo per dirne alcuni.

Sarà una bella battaglia sportiva, naturalmente. Per i contendenti in palio ci sono non solo le medaglie tricolori ma anche tre posti per la partecipazione allo Csio di Roma: lo spettacolo è assicurato.