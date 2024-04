Coppa del Mondo: Henrik e Peder, spettacolo formidabile!

Riyadh, giovedì 18 aprile 2024 – La seconda prova della finale di Coppa del Mondo di salto ostacoli terminata oggi a Riyadh ha mosso la classifica provvisoria in vista della terza gara in programma sabato, come sempre accade in situazioni del genere nei grandi campionati internazionali. Ma i movimenti non hanno riguardato il vertice massimo, poiché i due formidabili fuoriclasse svedesi Henrik von Eckermann e Peder Fredricson hanno dato uno spettacolo memorabile in sella ai loro King Edward e Catch Me Not S mantenendo rispettivamente il primo e secondo posto.

Oggi la seconda prova è stata una categoria a barrage. E in barrage sono arrivati in sette. Tra loro la ‘sorpresa’ è stata di certo la statunitense Jill Humphrey su Chromatic, amazzone esperta ma con poche presenze nei campionati internazionali, che infine ha conquistato il 3° posto.

Peder Fredricson penultimo a entrare, Henrik von Eckermann ultimo. Un duello favoloso tra due cavalieri che sono connazionali, amici, compagni di squadra (e che trionfi grazie a loro per la Svezia… !) ma oggi più che mai avversari.

Fredricson ha fatto un percorso semplicemente stupendo dando l’impressione di voler calibrare bene le energie e le risorse del suo cavallo, senza sottoporlo a eccessivo stress agonistico, ben sapendo che i campionati si giocano sul lungo periodo, quindi pensando evidentemente ai due percorsi di sabato: e tuttavia riuscendo a essere abbastanza veloce, quanto meno per superare Jill Humphrey.

Henrik von Eckermann invece ha dato subito l’impressione di… non voler fare prigionieri! Voleva vincere e ha vinto. King Edward ha un’elasticità, uno scatto, una capacità di trovare l’equilibrio perfetto in ogni circostanza (certo: montato come meglio non sarebbe possibile… ) che lasciano abbagliati. Vittoria ieri, vittoria oggi: fenomenale.

Ma per quanto fenomenale, il campione svedese non può dormire sonni molto tranquilli in vista di sabato. Lui adesso è in testa alla classifica provvisoria con 0 punti, ma alle sue spalle con 2 incalza Peder Fredricson e con 4 al 3° posto il francese Julien Epaillard il quale oggi su Dubai du Cedre in barrage è stato vittima di un errore (5° posto). La situazione è molto aperta, quindi… Certo: se sabato Henrik von Eckermann e King Edward continueranno sulla falsariga di queste due prime giornate, beh… per gli avversari non ci sarà storia! Sarà una gara da gustarsi fino in fondo: lo spettacolo è assicurato.

LA CLASSIFICA DELLA SECONDA PROVA

https://results.hippodata.de/2024/2430/docs/r_02.pdf

LA CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO DUE PROVE

https://results.hippodata.de/2024/2430/docs/standings_after_final_2.pdf