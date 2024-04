Tragedia a Riyadh: addio a Chromatic

Riyadh, venerdì 19 aprile 2024 – Una tragedia. Chromatic, il cavallo che ieri sera ha portato a termine una formidabile prestazione montato dalla sua amazzone Jill Humphrey, è morto in scuderia dopo aver terminato la sua gara. Uno shock devastante per tutto il suo entourage, amazzone, proprietari e groom.

Dopo aver concluso il barrage Chromatic è rientrato in scuderia dove è stato sottoposto al normale trattamento post-gara, compresa la somministrazione di elettroliti. Nulla lasciava presagire ciò che sarebbe accaduto, Chromatic non ha dato alcun segno allarmante. Poi improvvisamente il cavallo è collassato e per lui non c’è stato più nulla da fare.

Ora ci sarà l’autopsia per stabilire con precisione le cause della morte del cavallo. Chromatic aveva 13 anni, era in perfetta salute, ieri aveva portato a termine percorso base e barrage senza alcun problema classificandosi al 3° posto della seconda prova della finale della Coppa del Mondo di salto ostacoli.