Henrik von Eckermann e la vittoria perfetta

Stoccolma, domenica 18 giugno 2023 – La vittoria perfetta. Henrik von Eckermann è il numero uno del mondo, è il campione del mondo in carica, è il campione olimpico (a squadre) in carica, ha vinto la finale della Top 10 Ijrc/Rolex 2022. Di vittorie ne sa qualcosa, quindi…

Tuttavia quella ottenuta oggi ha forse il sapore di una prima volta: perché il cavaliere svedese in sella al formidabile King Edward l’ha ottenuta nel Gran Premio del Longines Global Champions Tour a Stoccolma. A ‘casa’ sua. La prima vittoria davanti al suo pubblico dopo aver conquistato tutto. Una vittoria ottenuta davanti a un pubblico che voleva a tutti i costi quella vittoria: e la vittoria c’è stata. Praticamente un trionfo: come se Henrik von Eckermann avesse esibito grazie a questo successo tutti i successi precedenti in esclusiva per i suoi connazionali.

Trentasette partenti, nove in barrage. Henrik von Eckermann ha vinto lasciandosi alle spalle l’irlandese Shane Breen su Haya di sei centesimi di secondo… e poi al 3° posto il tedesco Marcus Ehning su Stargold. Il successo odierno permette al numero uno del mondo di risalire notevolmente nella classifica generale del Tour andando a guadagnare l’8° posto, con l’olandese Maikel van der Vleuten sempre al comando davanti alla svedese Malin Baryard Johnsson e al tedesco Christian Kukuk.

Ieri giornata dedicata alla Global Champions League. Altra grande emozione per il pubblico locale: la gara infatti ha visto il successo di Stockholm Hearts con zero penalità totali grazie alle prestazioni di Malin Baryard Johnsson su Indiana, di Peder Fredricson su Hansson e di Olivier Philippaerts su Legend of Love. Non solo: al 2° posto Scandinavian Vikings con Henrik von Eckermann ed Evelina Tovek, … ! Al 3° Riesenbeck International con Christian Kukuk e Philipp Weishaupt: la squadra tedesca incrementa così il proprio vantaggio in classifica generale davanti a Madrid in Motion e a Paris Panthers.

