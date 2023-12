Il sigillo di Christian Ahlmann sul 2023

Mechelen, sabato 30 dicembre 2023 – Il Gran Premio di Coppa del Mondo di Mechelen (Belgio) segna ormai tradizionalmente la fine dell’anno agonistico, andando in scena sempre l’ultimo sabato di dicembre.

Dunque oggi. Quarantuno partenti, sei qualificati per il decisivo barrage. Ha vinto il tedesco Christian Ahlmann in sella a Mandato van de Neerheide superando di quattro decimi di secondo il numero uno del mondo, lo svedese Henrik von Eckermann in sella a Iliana; mentre la terza posizione è stata conquistata dal belga Gregory Wathelet su Bond Jamesbond de Hay (un secondo di distacco da Ahlmann).

In campo come unico rappresentante dell’Italia abbiamo avuto Francesca Ciriesi su Cape Coral: due errori in percorso base e 17° posto finale.

LA CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO

https://results.hippodata.de/2023/2380/docs/r_08_update_1.pdf

LA CLASSIFICA DEL GIRONE DELL’EUROPA OCCIDENTALE

https://results.hippodata.de/2023/2380/docs/longines_fei_world_cup_wel_2023_2024_standings_mechelen.pdf