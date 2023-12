Libri di cavalli, Luigi Aversa: protezione, salute e sicurezza nell’industria del cavallo

Bologna, 30 dicembre 2023 – Manuali, vademecum, enciclopedie, sinossi e trattati: in campo equestre sono una marea le pubblicazioni pensate per trasferire, nel modo più semplice possibile, le informazioni più disparate.

Ma la guida scritta dal dottor Luigi Aversa, medico specialista in Medicina del lavoro, è un po’ diversa dalle altre.

Intanto perché riguarda una serie di argomenti forse ritenuti poco poetici dai più, la sicurezza e la salute. Ma estremamente importanti ed interessanti per chiunque abbia voglia di stare vicino a un cavallo, che sia per sport o per lavoro non ha importanza.

In particolare quelle dei lavoratori coinvolti nell’industria del cavallo: il che è già mettere in chiaro l’argomento ‘professionalità‘, sostantivo usato troppo poco in ambito ippico ed equestre.

Poi per la classe con cui sono redatte queste 281 pagine.

Un linguaggio chiaro, preciso, sintetico unito ad una meticolosità imperturbabile nell’occuparsi di ogni più piccolo dettaglio, operazione o strumento di lavoro.

Perché, come mette in evidenza l’autore: “Prendetevi il tempo per riflettere su ciò che vi propone questa guida: potrebbe salvare una vita”

E ancora: “Non esiste ‘legge’ che di per sè possa garantire sicurezza sui luoghi di lavoro. Soltanto acquisendo la dovuta cultura ognuno di noi potrà rendere il proprio lavoro sicuro”.

Il dottor Aversa ha davvero toccato, in queste pagine, ogni momento e ogni operazione possibile nel mondo dei cavalli: dall’allevamento alle aste, dalla mascalcia alle scommesse.

Passando per il mondo dalla valutazione dei rischi ai quadri normativi del pronto soccorso,manutenzione strutture e rischi elettrici. Senza tralasciare procedure, normative di riferimento e caratteristiche dei principali strumenti di lavoro, dalle giostre ai punti di controllo del bobcat.

Il tutto scritto, per la gioia di chi legge, in un italiano elegante come non se ne vede spesso in giro: e lo ripetiamo, perché davvero non è cosa di tutti i giorni.

Non il registro assurdamente respingente di certi tomi a sfondo legislativo, no. Proprio un italiano piacevole, scorrevole, di quelli che vengono naturali in chi ha buoni studi, esperienza pratica e mente lucida.

La pubblicazione di questa ‘Guida non vincolante alle migliori prassi per l’applicazione delle norme in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori nell’industria del cavallo’ è stata resa possibile da Aipmel e S.I.R.E. 1883 – Jockey’sClub – Steeple Chases.

Non è un caso che l’Associazione Gentlemen Riders d’Italia abbia assegnato al dottor Luigi Aversa il premio ‘Il Cavallo e l’uomo?.

Motivazione: ‘per la sua professionalità e assidua vicinanza a cavalieri, amazzoni e fantini‘.

Una vicinanza che si sente tutta, in ogni riga di questo volume che ci è piaciuto moltissimo poter leggere.