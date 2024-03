Joerne Sprehe inaugura il Toscana Tour

Arezzo, domenica 10 marzo 2024 – Joerne Sprehe ha vinto oggi il Gran Premio del primo Csi (a due stelle) del Toscana Tour 2024 ad Arezzo.

L’amazzone tedesca in sella a Toys ha raggiunto il barrage insieme ad altri sedici concorrenti su un totale di 66 partecipanti. Due azzurri alle sue spalle: al 2° posto Nico Lupino su Iniesta e in terza posizione Maria Giulia Magli su Dialetto PS.

Numerosi gli italiani in questo barrage: Giacomo Casadei su Let’s Go FZ al 5° posto, Massimo Pacciani su Olympic Music al 6°, Biagio Carovini su Milriston PS al 7°, Roberto Turchetto su Don Blue all’11°, Mauro Matteucci su Filippo al 14°, tutti con 4 penalità. Con due errori in barrage Valerio Ielapi su Uppercut 10° e Christian Marini su Megira 17°.

LA CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO

https://online.equipe.com/startlists/917627