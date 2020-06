Oslo getta la spugna: annullata la tappa di Coppa del Mondo

Bologna, venerdì 19 giugno 2020 – Ennesima vittima della pandemia del Covid-19: il comitato organizzatore del concorso ippico internazionale di Oslo (Norvegia) ha annunciato la cancellazione dell’evento, previsto in calendario dal 16 al 18 del prossimo ottobre. Una doppia brutta notizia: in primo luogo perché sempre lo è quella di un concorso che viene annullato; in secondo luogo perché Oslo sarebbe stata la prima tappa del girone dell’Europa Occidentale di Coppa del Mondo… e di concorsi del nostro girone ne erano in precedenza già stati annullati due, vale a dire Helsinki (in calendario subito dopo Oslo, 22-25 ottobre) e Madrid (26-29 novembre). Adesso il totale sale a tre: e non è detto che tale rimanga… Anche Lione (28 ottobre-1 novembre, terza tappa dopo Oslo e Helsinki, il concorso che precede quello di Verona) ha fatto sapere che, pur continuando a portare avanti il lavoro sull’organizzazione del concorso con entusiasmo e determinazione, dovrà comunque valutare il livello di impatto soprattutto economico che le restrizioni imposte dal controllo della pandemia eserciteranno sulla manifestazione. Quindi sul concorso francese c’è un punto di domanda, come minimo. Naturalmente alla luce di tutto questo la domanda che non può non sorgere è la seguente: che ne sarà della finale della Coppa del Mondo 2021?

IL CALENDARIO DELLA STAGIONE 2020/2021 DI COPPA DEL MONDO

https://inside.fei.org/system/files/FEI_Jumping_World_Cup_Calendar_2020-2021_V4_2020.06.05.pdf