Agnano riapre i battenti al pubblico, primi passi verso la completa normalità

Napoli, 19 giugno 2020. Riapre al pubblico l’ippodromo di Agnano da sabato 20 giugno nel rispetto dei protocolli sanitari previsti dalla Regione Campania per i parchi pubblici, con controllo della temperatura all’ingresso. Con la fine delle corse “a porte chiuse”, riaprono all’interno della struttura anche l’agenzia di scommesse ed i punti gioco a quota fissa, secondo le linee guida vigenti, con monitor e tv all’aperto, postazioni fornite di gel sanificante e tribune aperte con adesivi e cartellonistica anti assembramento. Apertura cancelli con ingresso gratuito dalle ore 17.00 e inizio corse al trotto in preserale alle ore 18.00 (10 corse, ultima ore 22.00). “Finalmente il ritorno del pubblico alle corse ed alla normalità” commenta il presidente della Ippodromi Partenopei, Pier Luigi D’Angelo. “L’opportunità di godere della bellezza del parco di Agnano, con la tranquillità di essere in un luogo sicuro che offre contemporaneamente svago, spettacolo sportivo e distanziamento all’aria aperta per grandi e piccini”.

Fonte: Ufficio Stampa Ippodromi Partenopei S.r.l.