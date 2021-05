Steve Guerdat a Gorla: spettacolo da numero uno

Gorla Minore, domenica 16 maggio 2021 – Steve Guerdat passa da una vittoria all’altra dando eloquente dimostrazione del motivo per cui è il numero uno del mondo… !

Dopo aver conquistato il primo posto domenica scorsa nel GP dello Csi a cinque stelle di Grimaud (Francia) su Venard de Cerisy, il fuoriclasse elvetico oggi in sella a Uranie de Belcour ha vinto il GP dello Csi a quattro stelle di Gorla Minore all’Equieffe Equestrian Centre lasciandosi alle spalle il giovane irlandese Harry Allen su Guinness e il marocchino Abdelkebir Ouaddar su Istanbul van het Ooievaarshof al termine di un barrage che ha visto tredici concorrenti qualificati. Tra questi il nostro bravissimo Marco Pellegrino su Vick du Croisy, unico degli azzurri a raggiungere la finalissima: con un errore il cavaliere piemontese prossimo alla partecipazione allo Csio di Roma si è classificato all’8° posto.

Effettivamente i cavalieri italiani scesi in campo per questo Gran Premio sono stati pochi, solo tre: oltre a Marco Pellegrino, Emanuele Camilli su Chadellano (5 penalità in base e 31°posto) e Piergiorgio Bucci ritirato su Naiade d’Enseldam Z. La rappresentanza straniera oltre a essere stata preponderante ha visto nomi di favoloso prestigio: oltre a Steve Guerdat, il britannico John Whitaker, la statunitense Laura Kraut, la tedesca campionessa del mondo in carica Simone Blum, lo svizzero campione d’Europa in carica Martin Fuchs, l’irlandese Billy Twomey, la britannica Laura Renwick, solo per citarne alcuni. Molto più di un Gran Premio a quattro stelle, insomma!

LA CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO

http://www.livejumping.it/ShowJumping/AR29116/Classifica27.pdf