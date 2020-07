Dall’Agrigentino alle Apuane in nome dei cavalli

Bologna, 26 luglio 2020 – Sono anni, 7 per la precisione, che Andrea Di Giovanni con il supporto di un pugno di appassionati, organizzano trekking fuori dalla Sicilia. Il che, per chi non ha mai abitato su un’isola (seppur grande e importante) forse non ha lo stesso significato…

Tanto che che Andrea, uno caparbio con un amore incondizionato per i cavalli e per i viaggi in sella, anche quest’anno con grande sacrificio ha deciso di lasciare temporaneamente le redine della sua attività ricettiva a Burgio, nell’Agrigentino, proprio nel bel mezzo della stagione per prendere quelle del trekking organizzato dal 20 al 25 agosto da lui e dal Centro ippico Pegaso di Collesalvetti, in provincia di Livorno.

Già, Livorno. Il gruppo di cavalieri provenienti da tutta la Sicilia che Andrea ha messo insieme partirà infatti alla volta delle Apuane e dei sentieri impegnativi ma ben studiati e mai pericolosi delle Alpi toscane. Il magnifico itinerario storico-cuturale organizzato per questa uscita straordinaria è davvero molto allettante: Campocatino, Cecina, antiche mulattiere, il sentiero della Gabellaccia, le antiche vie del sale, il castello dell’aquila di Gragnola…

Insomma, tanta roba. Impossibile non lasciarsi tentare…

Per info: Andrea Di Giovanni 333 4227390, Toni Tinnirello 331 8065923