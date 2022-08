EquiAltaVia… al via sulle Alpi Liguri

Bologna, 2 agosto 2022 – Lo scorso 30 luglio, Fiterec-Ante ha scelto la Giornata Mondiale dell’Amicizia per aggiungere ancora più significato al varo dell’EquiAltaVia delle Alpi Liguri.

L’EquiAltaVia delle Alpi Liguri si sviluppa seguendo il più fedelmente possibile l’Alta Via dei Monti Liguri (AVML), il principale percorso escursionistico Ligure che per 440 km attraversa tutta la regione da Ventimiglia (IM) a Ceparana (SP) lungo la dorsale Alpina e Appenninica toccando tutti i crinali più elevati, regalando vedute che spaziano dalla Corsica alla catena del Monte Rosa in un unico sguardo. (AVML fa parte del progetto escursionistico Sentiero Italia).

Ad oggi l’EquiAltaVia delle Alpi Liguri prevede 5 tappe di seguito elencate da Est ad Ovest, per un totale di 130 Km con punto più basso Rialto (379 metri) e punto più alto il Monte Saccarello (2201 M, la vetta più alta della Liguria, che segna anche il confine tra Italia e Francia).

RIALTO (SV) – BARDINETO (SV)

BARDINETO (SV)– NAVA (IM)

NAVA (IM) – LA TERZA (IM)

LA TERZA (IM) – COLLE LANGAN (IM)

I tratti dell’AVML non percorribili a cavallo sono stati sostituiti da varianti, nonostante ciò, a causa delle caratteristiche intrinseche del territorio Ligure, resta un tracciato molto tecnico e non adatto ad un turismo equestre “della domenica”.

Una partenza col botto

Per dare vita all’EquiAltaVia delle Alpi Liguri, cruciale il coinvolgimento delle strutture ricettive presenti sul territorio. In particolare le ASD che svolgono attività di Turismo Equestre. Così come è indispensabile il contributo dei centri ippici. Che hanno raccolto l’invito e si sono messi in viaggio lungo l’EquiAltaVia delle Alpi Liguri per raggiungere, il 30 luglio, il Colle di Nava.

In questo punto, situato proprio al centro dell’itinerario, ad attenderli c’erano Michela De Pasquale e Davide Rossi, proprietari dell’ASD Il Cavallo e la Montagna, centro affiliato Fitetrec-Ante.

Partendo dal confine francese, anche l’ASD Dalma, di San Romolo, nell’entroterra di Sanremo (IM) ha raccolto con entusiasmo l’invito. Capitanata dal tecnico di riferimento del centro Antonella Boncompagni si è messa in viaggio venerdì 29 luglio insieme ai cavalieri Adriano De Andris, Daniela Guerrucci, Maura Bonazinga.

Contemporaneamente, dall’estremità orientale (Rialto, nell’entroterra di Finale Ligure – SV), Ilio Luca Pedemonte, tecnico di riferimento dell’ASD Equitrek Rialto, con altrettanto impegno ed entusiasmo, si è messo in viaggio lungo l’EquiAltaVia per il secondo anno consecutivo. Insieme ai suoi allievi Gaia e Chiara Caviglia, Walter Brunetto, Federico Cinquegrana, Giulietta de Cia, Tatiana Santangelo e relativi cavalli.

Ad accompagnarli in quest’avventura il veterano del gruppo, Gianni Parodi. Insieme alla preziosissima partecipazione del Presidente Nazionale Franco Amadio e la Guida Mario Menici. Che con i loro cavalli hanno attraversato mezza Italia per percorrere l’EquiAltaVia, verificarla, conferire ufficialità e valore a questo evento. Così importante per il Turismo Equestre sul territorio Ligure.

Ad attenderli e accompagnarli nell’ultima parte di questo viaggio anche Michela De Pasquale, tecnico di riferimento del centro affiliato Fitetrec-Ante “Il Cavallo e la Montagna” situato sul colle di Nava, meta di questo evento.

Un organizzazione di amici

Michela insieme al compagno Davide Rossi hanno accolto presso la loro struttura tutti i cavalli. Si sono occupati della loro sistemazione in box e paddock predisposti per l’evento in modo da consentire ai preziosi compagni di viaggio il meritato riposo e ristoro.

I festeggiamenti per questo itinerario-evento si sono svolti all’interno del Forte Centrale di Nava, luogo suggestivo e carico di storia, messo a disposizione dall’amministrazione comunale che ha accolto l’iniziativa con gioia.

Fin dalla mattina del sabato, al forte Centrare i volontari fondatori di questo progetto si sono dati un gran da fare per organizzare l’evento. In particolare la cena, a cui sono invitati tutti cavalieri che hanno viaggiato a lungo. Oltre che tutti gli amici e appassionati.

Nel momento più suggestivo della serata, il Presidente Nazionale Fitetrec-Ante Franco Amadio ha sorpreso tutti esponendo un meraviglioso travertino su cui è stampato il logo dell’EquiAltaVia delle Alpi Liguri. Unaa pietra con un enorme valore simbolico per tutto il territorio e per il Turismo Equestre in Liguria.

Insieme al travertino che verrà esposto sul Colle di Nava, ogni partecipante ha ricevuto un attestato di partecipazione all’inaugurazione dell’EquiAltaVia. Oltre ad una coccarda della Fitetrec-Ante.

L’evento nell’evento

A chiudere un fine settimana speciale, la domenica si è svolto presso il centro affiliato Fitetrec-Ante “Il Cavallo e la Montagna” il primo clinic dell’anno in Liguria. Per promuovere la disciplina del Mountain Trail, così vicina al turismo equestre e propedeutica all’attività in campagna.

Il clinic è stato tenuto dal tecnico Mattia Basso. Che con professionalità ed entusiasmo ha coinvolto i dodici binomi che hanno partecipato all’evento.