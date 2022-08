Fitetrec-Ante: formazione in Veneto

Bologna, 17 agosto 2022 – Il Comitato regionale Veneto della Fitetrec-Ante comunica che, con inizio a ottobre, si svolgerà nei Centri affiliati Fitetrec-Ante della provincia di Vicenza un corso per “guida di turismo equestre”,

Il costo del corso è di € 950,00.

Gli interessati saranno successivamente contattati dal tutor del corso Pasquale Minutello.

Per conoscere i requisiti richiesti e documenti da esibire per la partecipazione al corso si potrà consultare il REGOLAMENTO FORMAZIONE TECNICI FEDERALI – edizione 2022.

Sempre per ottobre e sempre a cura del C.R. Fitetrec-Ante Veneto, parte un corso per “Accompagnatore escursionista di T.E.”

Per iscriversi bisogna compilare la domanda di pre-adesione al corso. Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono compilarlo e inviarlo alla mail minutello.it@libero.it.

Anche in questo caso, per quanto attiene i requisiti richiesti per la partecipazione ai corsi si rimanda allo stralcio del REGOLAMENTO FORMAZIONE TECNICI FEDERALI

Per ulteriori info: P. Minutello, V. Pres. C.R. Veneto 333.8699295