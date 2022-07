L’equiraduno del territorio

Bologna, 27 luglio 2022 – Grande successo per l’equiraduno organizzato dalla Fitetrec-Ante che si è svolto lo scorso week per celebrare l’ippovia del Gran Sasso. Da poco inaugurata, questa meraviglia tutta italiana insiste in uno dei luoghi più belli e suggestivi d’Italia: Campo Imperatore.

«Un sogno che è diventato realtà» dichiara il Presidente Nazionale Fitetrec-Ante Franco Amadio. «Spesso immaginare e realizzare sono due cose che hanno una grande distanza. Invece in questo caso la tenacia, la voglia e l’organizzazione nel realizzare l’equiraduno in pochi mesi ha preso forma ed è diventato realtà».

«L’ippovia del Gran Sasso, con i suoi 430 chilometri, probabilmente è la più grande d’Europa. La nostra Federazione ha voluto onorala con l’equiraduno» ha dichiarato Gianni Galeota, ideatore dell’Ippovia e presente alla prima edizione di Wild Gran Sasso. Per la realizzazione del quale è stato importante e primario il supporto e il contributo di Fondazione Campagna Amica, Terranostra rappresentata da Gabriele Maiezza e della Coldiretti con il Direttore Provinciale L’Aquila Dott. Domenico Roselli.

Wild Gran Sasso

Il 23 e 24 luglio a Castel del Monte è andata in scena la prima edizione di questo bellissimo raduno che ha regalato a tutti i partecipanti degli scenari unici e momenti di grande emozione naturalistica. Percorrere l’Altopiano del Voltigno, Campo Imperatore, Fonte Vetica e terminare la domenica con la visita a Rocca Calascio è sicuramente un’esperienza di turismo equestre indimenticabile.

Hanno partecipato a Wild Gran Sasso circa 100 binomi provenienti da Abruzzo, Toscana, Lazio, Molise, Marche, Puglia e anche due cavalieri in rappresentanza del Piemonte e della Liguria. Tutti rimasti affascinati dalle bellezze del territorio abruzzese.

Ogni evento si regge su pilastri che lo rendono possibile. Uomini e donne che sempre di più rappresentano lo “Spirito” della Fitetrec-Ante. Per cui un ringraziamento particolare per la bella riuscita di Wild Gran Sasso va ai presidenti, delegati, alle guide, agli accompagnatori e a tutti gli addetti. Come Lorenzo Nanni, Nicola Zarlenga, Fabio Tuzzi, Francesco Del Giudice, Francesco Colaiuda, Bruno Di Luca, Mario Menici, Toni Tinnirello, Martina Forcucci e tutto il suo gruppo. Determinanti nella gestione di tutte le problematiche.

Alcune tratte capitanate dalle guide Fitetrec-Ante sono partite già dal giovedi per raggiungere il luogo del raduno. E fin dalla prima sera, tra i partecipanti si è creata un’atmosfera positiva e serena che ha accompagnato tutto l’equiraduno.

A chiusura di un appuntamento così positivo, i ringraziamenti sono tanti… Come quello al sindaco di Castel del Monte, Matteo Pastorelli, che si è messo a completa disposizione per tutta l’organizzazione. E che ha messo a disposizione le strutture dalla palestra comunale e il sito agricolo comunale per ospitare van, trailer e cavalli. Danilo Mucciante si è dedicato all’assistenza di alcuni cavalli e alla fornitura dal fieno. Rodolfo Mucciante si è occupato dell’accoglienza e del pranzo del sabato. L’Osteria del Lupo per la cena, Alessandro Pelini per l’aperitivo e cosi via.

La partnership tra Fitetrec-Ante, Fondazione Campagna Amica, Terranostra e Coldiretti sarà determinante per lo sviluppo del Turismo Equestre Nazionale targato Fitetrec-Ante.