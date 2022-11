Il podio Performance in casa Fitetrec-Ante

Bologna, 12 novembre 2022 – La Finale di Campionato Italiano Performance Fitetrec-Ante che si è svolta a Casale sul Sile (Tv) ha riunito i cavalieri di sette regioni, con 100 cavalli e più di 400 entrate nelle varie gare disputate.

A contendersi il titolo della Coppa delle Regioni sono stati il Veneto, l’Emilia Romagna e il Trentino Alto Adige che ha visto proprio quest’ultimo aggiudicarsi il tanto ambito Trofeo con una squadra formata dai binomi tecnicamente più preparati nelle diverse discipline.

Oltre ai titoli di Campione Italiano delle singole specialità, sono stati premiati i Campioni All Around, binomi che hanno saputo elevarsi tra tutti in più discipline dimostrando la versatilità dei cavalli da Performance.

Il presidente Franco Amadio, il commissario tecnico sportivo Luca de Rosa e il responsabile della formazione western Pasquale Minutello hanno presenziato alle premiazioni elogiando il lavoro fatto da tecnici e responsabili regionali di disciplina donando a questi ultimi una targa di ringraziamento e il Trofeo del Presidente al responsabile che più di tutti ha saputo far crescere le Performance nella propria regione, Stefano Rossato dal Veneto.

Un pomeriggio di particolare allegria e divertimento è stato quello del Freestyle, dove i ragazzi hanno potuto sfoggiare creatività e fantasia in pattern liberi con musiche, coreografie e costumi che hanno rallegrato adulti e bambini.

Tra gli Special di questo evento, molto conteso e partecipato è stato quello del Ranch Riding con il Trofeo dedicato al nostro collega e amico Mariano Barban. Durante la premiazione fatta da Sabrina, Emma ed Emilia hanno vissuto momenti di emozione e affetto quando amici e colleghi hanno donato loro un ritratto di Mariano creato da Renzo Pagliani, artista molto stimato mondo Western.

Ringraziamenti anche per Sabrina Gigliola Gasparini, segretaria nazionale delle Performance, che con forza e professionalità ha lavorato per dare una degna conclusione a questo anno sportivo e a tutti i collaboratori che hanno reso possibile l’evento, compresi i giudici nazionali Performance Daria Longo ed Helga Hommel che hanno condotto con professionalità lo Show. Infine un ringraziamento ai centri partecipanti, che siano da stimolo per molti altri che vorranno unirsi e alle famiglie che con impegno giornaliero supportano i giovani cavalieri in questa fantastica passione.

Fonte: Fitetrec-Ante