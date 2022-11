Montegiorgio: la 34^ edizione del Palio dei Comuni

Bologna, sabato 12 novembre 2022 – È una delle giornate più attese dagli appassionati dell’ippica quella di domani 13 novembre, 27 cavalli, suddivisi in tre batterie scenderanno in pista sull’ovale del ippodromo marchigiano di Montegiorgio per la conquista del Palio dei Comuni, alla finale della corsa di Gruppo1 accederanno i primi tre di ogni batteria. La dotazione prevista per la finale è di 129mila euro. Batterie e finale si disputeranno sui 1600 metri con partenza in racchetta.

Sono dodici i comuni che attraverso la formula della trattativa privata, prevista dal regolamento, hanno ingaggiato alcuni dei soggetti che al momento sono da considerarsi fra i più in palla, di seguito l’elenco: Civitanova Marche ha scelto lo svedese Global Trustworthy, Porto San Giorgio – Vincero’ Gar, Fermo – Akela Pal Ferm, Francavilla d’Ete – Atik Dl, Castel Frentano – Chief Orlando, Montappone – Viscarda Jet, Gualdo Tadino – Bengurion Jet, Porto Sant’Elpidio – Bonneville Gifont, Rapagnano – Blackflash Bar, Monte Urano – Zacon Gio, Petritoli – Vesna e Belmonte Piceno – Vaprio.

Fra i cavalli partenti nell’edizione 2022 del Palio, in tre hanno già vinto la corsa più campanilistica d’Italia: lo svedese Global Trustworthy nel 2021 con il Goccia in sulky per il Comune di Gualdo Tadino; il norvegese Chief Orlando, guidato da Vincenzo Gallo, per il Comune di Montegiorgio nel 2020; Cokstile nel 2019 per Montegiorgio, il cavallo norvegese in quella occasione era alle redini di Antonio Di Nardo.

Ponendo lo sguardo sulla composizione delle tre batterie evidenziamo i cavalli che sulla carta potrebbero ottenere il pass per la finale. Nella prima batteria i tre soggetti con maggiori chance sono Usain Toll, Akela palm Ferm e il campione uscente Global Trustworthy. Nella batteria B spicca su tutti il nome di Zacon Gio che si cimenta per la prima volta sulla pista di Montegiorgio, candidati per un posto in finale sono anche Chief Orlando e Blackflash Bar. Nella terza e ultima batteria, su di tutti, Cokstile, il cavallo che riveste il ruolo di favorito anche per la vittoria finale, Atik Dl e Bengurion Jet hanno le carte in regola per passare il turno.

II campo partenti delle tre batterie

BATTERIA A ore 16,30:

Vaprio Renè Legati Akela Pal Ferm A. Di Nardo Global Trustworthy A. Gocciadoro Usain Toll V.P. Dell’Annunziata Generaal Bianco Mass. Castaldo Bonjovi Mmg Gp. Minnucci Ambra Grif A. Guzzinati Bonneville Gifont L. Becchetti Velorama Gaps R. Vecchione

BATTERIA B ore 15,30:

Achille Blv E. Bellei Viscarda Jet C. Maione Blackflash Bar Santo Mollo Zacon Gio R. Vecchione Verdon Wf A. Guzzinati Chief Orlando V.P. Dell’Annunziata Vesna Renè Legati Allegra Gifont A. Gocciadoro Voodoo dei Greppi G. Pacileo

BATTERIA C ore 16:

Bengurion Jet A. Gocciadoro Vincerò Gar P. Gubellini Atik Dl M. Pistone Zinko Top Mass. Castaldo Cokstile V.P.Dell’Annunziata Gambit Brodde M. Di Nicola Adamo Dipa L. Farolfi Amon You Sm A. Guzzinati Africa Jet Renè Legati

Qui il quadro completo delle 9 corse in programma e lo schema della decima, la finale del Palio